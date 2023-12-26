Kıraathanede 'horoz dövüş' ringi! Baskın yediler...
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kıraathanede horoz dövüşü yaptırıldığı tespit edildi.
Jandarma ekipleri horoz dövüşü için ring ve etrafında 3 basamaklı bir tribün inşa edildiğini tespit etti.
8 Hint horozuna el koyuldu!
Yapılan aramada horoz dövüşünde kullanılan malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.
Kıraathanede ele geçirilen 8 canlı Hint horozu ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.