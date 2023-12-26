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Gündem Kıraathanede 'horoz dövüş' ringi! Baskın yediler...
Gündem

Kıraathanede 'horoz dövüş' ringi! Baskın yediler...

Yeniakit Publisher
2023-12-26 20:14:00 -

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kıraathanede horoz dövüşü yaptırıldığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri horoz dövüşü için ring ve etrafında 3 basamaklı bir tribün inşa edildiğini tespit etti.

8 Hint horozuna el koyuldu!

Yapılan aramada horoz dövüşünde kullanılan malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.

Kıraathanede ele geçirilen 8 canlı Hint horozu ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

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