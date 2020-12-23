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Ekonomi Kira yardımı nasıl alınır? | Devletten kira yardımı başvurusu nereye?
Ekonomi

Kira yardımı nasıl alınır? | Devletten kira yardımı başvurusu nereye?

Kira yardımı başvuru yap | Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en aza çekmek için devlet esnafa üç ay süreyle kira yardımı yapmaya karar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından müjdeli açıklamayı yapmıştı. Vatandaşlar kira yardımının ne zaman kime ne kadar ödeneceğini araştırmaya başladı. Peki, kira yardımı kimler alabilir? | Esnaf kira yardımı başvuru şartları | Kira yardımı başvuruları başladı mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:48:00 -
Kira yardımı nasıl alınır? | Devletten kira yardımı başvurusu nereye?

Esnaf kira yardımı ne zaman ödenecek? | Koronavirüs salgını sebebiyle esnaf ekonomik güçlüklerle karşı karşıya kaldı. Bu dönemde özellikle kira yardımı konusunda destek bekleyen esnafın çağrısı cevapsız kalmadı. Kabine toplantısında esnafa kira desteği kararı çıktı. Söz konusu toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kime ne kadarlık bir ödeme yapılacağını açıklamıştı. Peki, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Kira yardımı nasıl alınır? | Devletten kira yardımı başvurusu nereye?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda yaklaşık 1 milyar 240 milyon liradan toplam 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı "Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla Kovid-19 salgınından işleri veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek desteklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Destekler, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan hibe ve kira desteği olarak verilecek.

Doğrudan hibe desteği 3 ay boyunca aylık 1000 lira olarak belirlenirken, destekten 14 Aralık 2020 itibarıyla Esnaf ve Sanatkar Sicili'ne kayıtlı vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler faydalanabilecek.

Buna ilave olarak, destekten yararlanan kişilerden iş yeri kira olanlara 3 ay boyunca, büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 liralık kira desteği verilecek.

İş yeri kira bedelinin, kira destek tutarının altında olması durumunda iş yeri kira bedeli kadar söz konusu destek sağlanacak.

Öte yandan desteğin verilmesine ilişkin usul ve esasları içeren tebliğin gelecek günlerde Resmi Gazete'de yayımlanması, başvuru süreci ve yararlanabilecek mesleklerin de kısa sürede Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

Kira desteği henüz başlamadı. Birkaç gün içerisinde konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Kira desteği başvurularıyla ilgili açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.

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