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Yaşam Kira tartışması kanlı bitti
Yaşam

Kira tartışması kanlı bitti

Yeniakit Publisher
2023-07-25 02:48:00 -
Kira tartışması kanlı bitti

Rize'de kira artışını fazla bulan kiraca ile ev sahibi arasında çıkan kavgada kan aktı.

Rize'de kira artışı nedeniyle çıkan kavgada, ev sahibi Mücahit K.'nın (27) bıçakla saldırdığı kiracısının akrabası Halil Ak (26) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kira artışını fazla buldu

Olay, akşam saatlerinde Paşakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi Mücahit K., kira artışı yapmak istediği dairesi için kiracısının yeğeni Halil Ak ile buluştu. İddiaya göre kira artışını fazla bulan Ak ve yanındaki arkadaşları Sedat S. (24) ve Miraç B. (25), ev sahibi arasında tartışma çıktı.

Boynundan bıçaklayarak öldürdü

Kavgaya dönüşen olayda ev sahibi Mücahit K.'nın bıçakla saldırdığı Halil Ak ve 2 arkadaşı, yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralılar ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Boynuna aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Halil Ak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Yaralı Sedat S., yoğun bakımda tedaviye alınırken, Miraç B.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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