Kira sözleşmeleri Türk Lirası üzerinden imzalanmalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dövizdeki yükseliş esnafın maliyetini artırırken işyeri kiraları da dövize bağlı olarak yükselince çok sayıda kişi mağdur oldu. Bu yüzden dövizle yapılan tüm kira sözleşmeleri Türk Lirasına çevrilerek güncellenmeli” ifadelerini kullandı.

Böyle dönemlerde vatandaşların dövizle alışveriş yapmaktan kaçınması gerektiğini belirten Palandöken, “Yurt içinde yapılan tüm sözleşmeler ve kira ödemeleri Türk Lirası ile güncellenerek milli paranın değeri korunmalı. Paramızın değer kaybetmemesi için vatandaşlarımız yatırımlarını dövizle değil, Türk Lirası ile yapmalı” görüşünü bildirdi.