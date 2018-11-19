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Kira sertifikalarına talep yağdı

Ziraat Katılım, firmaların likiditeye erişimini kolay kılmak; ekonomiyi güçlendirmek için kira sertifikası ihraç ediyor. Bankanın 2015’ten bu yana imza attığı 3 milyar 600 milyon TL’lik ihraçlar büyük rağbet gördü.

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:31
Kira sertifikalarına talep yağdı

Ekonomi Servisi

Reel sektörü finanse ederek, üretime ve ticarete olumlu katkı yapmayı hedefleyen Ziraat Katılım, bu çerçevede art arda kira sertifikası ihraç ediyor. Bankanın yılın ilk 9 ayında gerçekleştirdiği ihraçlara rekor talep geldi.

425 milyon liralık fon

Ziraat Katılım tarafından Eylül ayında 175 milyon TL ve 250 milyon TL’lik iki kira sertifikası ihraç edildi. İlk ihraçla 92 gün vadeli 175 milyon TL fonlama, ikincisi ile de 90 gün vadeli 250 milyon TL fonlama temin edilmiş oldu. Bahar ve kış dönemlerinde de pek çok ihraca imza atıldı. Böylece Haziran’da 94 gün vadeli 250 milyon TL, Mayıs’ta 91 gün vadeli 125 milyon TL, Nisan’da 101 gün vadeli 100 milyon TL, Mart’ta 104 gün vadeli 125 milyon TL, Şubat’ta 104 gün vadeli 200 milyon TL, Ocak’ta 102 gün vadeli 200 milyon TL tutarında fonlama temin edildi.

Kira sertifikalarının gördüğü talepten memnun olan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin ÖzdemirYirmi beş kira sertifikası ihracını başarı ile tamamladık. İhraçlarımızın gördüğü ilgi kurumumuzun güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir” dedi.

Değer katmaya devam

Ziraat Katılım’ın faaliyetlerine başladığı 2015’ten bu yana 3 milyar 600 milyon TL’lik ihraç yaptığına dikkat çeken Özdemir, şunları kaydetti: “Kurum olarak faizsiz bankacılık sisteminde tasarruf sahiplerine istikrarlı, güvenilir ve hızlı bir şekilde hizmet sunmayı esas alıyoruz. Bu çerçevede önemli adımlar attık. Eylül ve Ekim aylarında altına dayalı kira sertifikası ihraçlarına 50 şubemizle aracılık ettik, edeceğiz de. Ülke ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz.

Reel sektöre 29,6 milyar TL finansman

Ziraat Katılım, üçüncü çeyrekte kullandırdığı nakdi fonları 2017 sonuna göre yüzde 53 arttırarak 18 milyar TL’ye taşıdı. Genel Müdür Özdemir, “Tüm sektöre sunduğumuz nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 29,6 milyar TL’ye dayandı. Üçüncü çeyreği 242 milyon TL net kâr ile kapatmayı başardık. Türkiye genelinde şube ağını yaygınlaştırıyoruz. Üçüncü çeyrek sonunda ülke içinde 40 ilde 76 şubeye ulaştık” ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmeye önem veriyor

Katılım Mobil ödeme yönteminden e-ticaret’te de yararlanılabilecek. Ayrıca internet bankacılığı alanında müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarlama çalışmalarına başlandı. Müşteri İletişim Merkezi kanalından dış aramaların verimli yapılabilmesi için de önemli adımlar atılıyor.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:31
  1. Ziraat Katılım
  2. Kira sertifikaları
  3. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir
  4. Katılım Mobil ödeme
  5. internet bankacılığı
  6. Müşteri İletişim Merkezi

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