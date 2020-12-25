Kira hibe desteği alma şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı esnaf ve sanatkarlara ilişkin hibe, kira yardımına dair desteklerden kimlerin faydalanacağı belli oldu. Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği sektörlerde faaliyet gösterenler hibe ve kira yardımı alabilecek.

Kira yardımı, hibe desteğinden kimler faydalanacak?

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, “Devletimiz esnafın küresel bir salgın karşısında mağdur olmasını önlemek için destek oldu. Aynı desteğin üyelerimiz olan küçük işletmeler için de genişletilmesini bekliyoruz.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kira ve hibe destekleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Çakırmelikoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı KOBİ işletmeler için yaptığı çağrı şu şekildedir; “Serbest piyasa aktörleri esnaf-tüccar ayrımı yapılmaksızın, büyük küçük bakılmaksızın bir bütündür. Ekonomi tüm paydaşları ile bir işlem oluşturmaktadır, bütünün işlemesi için tüm paydaşların ayakta olması gerektedir. Halihazırda üyemiz olup da esnaf kadar ciro yapamayan gerçek kişi ticari olan üyelerimiz bulunmaktadır.

Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır e-Devlet?

Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu işyerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve işyerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecek.

-T.C. kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapın,

-Arama kısmından "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümüne gidin,

-"Uygulamaya Git" sekmesine tıklayın

"Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir

Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilgi var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısını görerek, bilgilerinizi kontrol edin. İşlemi onaylayarak başvuruyu gerçekleştirin.

Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere bakanlık tarafından belirlenecek. Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içinde Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'ne itiraz edilebilecek. Destekler banka hesaplarına yatacak.

e-DEVLET KİRA YARDIMI BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN