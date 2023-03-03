Kira fiyatlarında flaş gelişme! Devlet belirleyecek! Ev sahipleri şokta

Hollanda hükümetinin, serbest piyasada artan konut kiralarına karşı kiracıları daha iyi korumak için fiyat sınırlaması getirmeyi planladığını aktaran Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Hollanda gibi biz de kiralık konutlarda puanlama sistemi getirmeliyiz. Sıradan 2+1 daireler için 15-20 bin TL kira istenmesinin önüne geçilmeli" dedi.

Tezel, şunları kaydetti:

"Hollanda hükümeti serbest piyasada artan konut kiralarına karşı kiracıları daha iyi korumak için fiyat sınırlaması getirmeyi planlıyor.

Toplu Konut Bakanı Hugo de Jonge özel konutlarda, orta sınıfın oturabileceği özelliklere sahip konutlara en fazla bin 123 Euro ile sınırlayan bir yasa tasarısı hazırladı.

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Yeni tasarıya göre, sosyal konutlarda olduğu gibi serbest piyasadaki kiralık evler için de puanlama sistemi getirilecek.

Binanın yaşı, oda ve banyo sayısı, büyüklüğü gibi bütün özelliklerine puan verilecek.

187 puana kadar olan ve orta sınıf bir ailenin ihtiyacına göre düzenlenmiş evlere fiyat sınırlaması uygulanacak. Bu puan, bin 123 Euro'ya karşılık gelecek.

187 puanın üzerindeki lüks konutlar için ise böyle bir kısıtlama olmayacak. Hollanda'da zaten kira artış oranı uzun süredir enflasyona endeksliydi.

Yeni düzenleme ile kira artışı, ortalama toplu iş sözleşmesiyle belirlenen maaş artış oranının yüzde 0,5'inden fazla olmayacak.

Örneğin bir kiracının maaşı yüzde 5 artmışsa kirası en fazla yüzde 5,5 artabilecek.

Bu önlemler çerçevesinde önümüzdeki süreçte Hollanda'daki kiralık evlerin yüzde 90'ı fiyat sınırlaması kurallarına bağlı olacak.

Düzenleme yeni kira sözleşmeleri için konut piyasasındaki sıkıntı devam ettiği sürece geçerli olacak. Bizde konut kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlamasına bile itiraz edenler olmuştu.

Bunu serbest piyasaya müdahale olarak görenler vardı.

Serbest piyasa denilince sömürgecilik döneminden beri Hollanda ilk akla gelen ülkedir.

Kapitalist ekonomik modelin kurucu ülkelerinden biri olan Hollanda'da bile kira artışını dizginlemek için hükümet piyasaya müdahale ediyorsa bu tarz önlemlerin Türkiye'de alınmasını eleştirmek bence anlamsız.

Ülkemizde depremden önce zaten bir konut krizi yaşanıyordu. Depremle bazı bölgelerde birlikte hem satılık konut fiyatları hem de kiralar büyük ölçüde arttı. Konut krizini bazıları açgözlüler fırsata çeviriyor.

Bunun önüne geçilmesi için lüks konutlar hariç yabancılara konut satışı belli bir süre yasaklanmalı.

Evlerini boşta tutanlara yüksek vergiler getirilmeli.

Ve Hollanda gibi biz de kiralık konutlarda puanlama sistemi getirmeliyiz. Sıradan 2+1 daireler için 15-20 bin TL kira istenmesinin önüne geçilmeli!"