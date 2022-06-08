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Ekonomi Kira düzenlemesi kabul edildi! En fazla yüzde 25 zam yapılabilecek
Ekonomi

Kira düzenlemesi kabul edildi! En fazla yüzde 25 zam yapılabilecek

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği kira düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 1Temmuz 2023 yılına kadar geçerli olan öneriye göre; kira artışları yüzde 25 ile sınırlandırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 18:55:00 -
Kira düzenlemesi kabul edildi! En fazla yüzde 25 zam yapılabilecek

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği kira düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yüzde 25 ile sınırlandırıldı

1Temmuz 2023 yılına kadar geçerli olan öneriye göre; kira artışları yüzde 25 ile sınırlandırıldı.

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