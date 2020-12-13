Kira, doğalgaz, elektrik su yardımı ne kadar? Kira yardımında kimler yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün vermişti mesajını. 'Üretimi ve istihdamı sağlamak için her türlü desteği sağladık, kiralarda da düzenlemeye gideceğiz' dedi. Bu açıklama sonrası binlerce esnafın gözü kulağı yarın (14 Aralık) toplanacak olan Kabine toplantısına çevrildi. CNN Türk’te yer alan habere göre, esnaf temsilcileri bir süre önce hem Hazine ve Maliye Bakanı hem de Ticaret Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Bazı talepleri vardı. Bu taleplerin başında da kira ve fatura desteği geliyordu. İşte bu talepler değerlendirildi.

Esnafa devlet desteği (Elektrik, su ve doğal gaz faturası) nasıl yapılacak?

Esnafın sadece kira giderleri değil faturaları ile ilgili de destek verilmesi gündemde. Bir kısmının hibe olabileceği bir kısmının kredi şeklinde verilebileceği değerlendiriliyor. Bu konuda bakanlığın çalışmaları var. Burada esnafın yaşadığı gelir kaybına göre desteklerin de verilebileceği ifade ediliyor.

Pandemi bitene kadar bu desteklerin verilmesi planlanıyor. Tabi esnafların kira sözleşmelerindeki ücretlerinin bir kısmı hibe edilebilir, bir kısmı uzun vadeli krediler ve faizsiz desteklerle kredilerle sağlanabilir. Bunlar masada olan başlıklar. Bunlar kira gelirlerine göre belirlenecek. Yani esnafın ne kadar ödemesi var? Bunlara göre bir oran belirlenecek. Bu oranlara göre de desteklerin hibelerin verilmesi planlanıyor. Özetlemek gerekirse esnafın ödeyemediği kiraları ve faturaları için belli bir oranda hibe ve destek verilmesi Kabine'nin gündeminde.