Kira desteği başvuruları ocakta başlayacak
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı ve Google Türkiye iş birliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen “Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı”ndaki konuşmasında, ekonominin bel kemiği olan ve Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek çalışmalarını etkinlikle sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.
Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkara verilecek doğrudan hibe ve kira desteğine ilişkin, “E-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularının, en geç ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet’te 5 binden fazla hizmet bulunduğunu ve kullanıcı sayısının 52 milyona ulaştığını belirterek, “Bu yıl 2 milyardan fazla operasyon gerçekleştirilmiş. Rakam artarak devam edecek” dedi.