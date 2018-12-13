Kira artış oranlarına yeni düzenleme geliyor

Kiraları, kura bağlı artan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yerine Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirleme kararı alan hükümet, 28 milyon vatandaşı korumak için yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Kira artış oranına dair üst sınırın, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenmesine yönelik düzenleme komisyonda kabul edildi. Teklifin sahibi AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, TÜFE ve ÜFE oranlarındaki artış oranlarının yıllara ve dönemlere göre farklılık gösterebileceği yönündeki eleştirileri haklı bulduğunu belirterek, “Kiralardaki artış oranı olarak ‘düşük olan kullanılır’ şeklinde değişiklik yapılabilir” diye konuştu.