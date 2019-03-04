Kira artış oranı 2019 Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Kira artış Mart 2019. Kira artış oranı 2019 TÜFE. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin enflasyon oranını son dakika olarak açıklamasıyla birlikte kira artış oranları da belli oldu. 2019 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? 2019 Mart ayı kira artış oranı ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın TEFE TÜFE, enflasyon oranını açıklıyor. İşte Mart ayı kira zam oranı ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

Mart ayı kira artış oranı, enflasyon oranının TÜİK tarafından açıklanması ile beraber her ay merak ediliyor. Kira artış oranı enflasyon oranına göre belirleniyor. TEFE TÜFE oranına göre kira hesaplamanın nasıl yapılacağı araştırılmaya başladı. Eskiden ÜFE ortalamasına göre hesaplanan kira, geçtiğimiz aylarda değişen yasa ile TÜFE oranına göre 12 aylık periyodlarda hesaplanıyor. TEFE TÜFE oranları da enflasyon açıklaması ile beraber duyuruluyor. 2019 Mart ayı kira artış oranı belli oldu. Buna göre konut ya da iş yeri kira sözleşmesinin ne kadar zam yapılacağı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,16 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0,09 arttı.

TÜFE aylık yüzde 0,16 arttı

2019 Mart ayı kira artış oranı belli oldu. Buna göre konut ya da iş yeri kira sözleşmesinin ne kadar zam yapılacağı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,16 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0,09 arttı. Daha önce yapılan açıklamada Yeni Ekonomi Paketi gereğince kira zammı artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanmayacağı, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleneceği duyurulmuştu.Yapılan değişikliğe göre Türk Borçlar Kanunu'nun Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınacağına ilişkin hüküm, kira sözleşmeleriyle akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde uygulanacak.

Şubatta kira artık oranı ne kadar olmuştu?

Konut veya iş yeri kira sözleşmesi bu ay yenilenen kiracılara ne kadar zam yapılacağı bugün belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1.06 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0.45 arttı.TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yüzde 17.16 oranında zam yapacak.

Kira artış oranı hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 17,16

Zam bedeli: 171 lira

Zamlı kira bedeli: 1.171 lira

Konut Kirası: 1.000 Lira

TÜİK TÜFE Şubat 2019 Kira Artış Oranı: % 17,16

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Tutarı: 171,60 Lira

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Yeni Zamlı Kira Tutarı: 1.171,60 Lira

2018 Aylara Göre Kira Artış Oranları

2018 Ocak Kira Artış Zam Oranı % 15,82

2018 Şubat Kira Artış Zam Oranı % 15,66

2018 Mart Kira Artış Zam Oranı % 15,50

2018 Nisan Kira Artış Zam Oranı % 15,35

2018 Mayıs Kira Artış Zam Oranı % 15,36

2018 Haziran Kira Artış Zam Oranı % 15,80

2018 Temmuz Kira Artış Zam Oranı % 16,57

2018 Ağustos Kira Artış Zam Oranı % 17,41

2018 Eylül Kira Artış Zam Oranı % 18,75

2018 Ekim Kira Artış Zam Oranı % 21,36

2018 Kasım Kira Artış Zam Oranı % 23,73

2018 Aralık Kira Artış Zam Oranı % 25,52

2019 Ocak Kira Artış Zam Oranı % 27,01