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Kadın - Aile Kır pidesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay Kır pidesi tarifi
Kadın - Aile

Kır pidesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay Kır pidesi tarifi

Kır pidesinin yumuşacık hamuru ve kıymalı içi her zaman en çok tercih edileni olmuştur.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 15:34:00 -
Kır pidesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay Kır pidesi tarifi

Kır pidesinin yumuşacık hamuru ve kıymalı içi her zaman en çok tercih edileni olmuştur. Bu tarif sayesinde hem lezzetli hem de tam kıvamında bir pide yiyeceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 2 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 adet yumurta (sarısı üzeri için)
  • 1 paket kuru maya (10 gr lık olanlardan)
  • Aldığı kadar un (yaklaşık 3,5 su bardağı)

İç harcı:

  • 300 gr kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • Kırmızı pul biber, karabiber
  • Kaşar peyniri (tercihe bağlı)

Yapılışı

Yoğurma kabımızın içerisine un hariç bütün malzemeyi alıp karıştıralım. Azar azar un ilave yaparak yumuşak bir hamur yoğuralım. 2 saat mayalanmaya bırakalım. Tavaya sıvı yağ alıp doğranmış kuru soğanı kavuralım. Ardından kıymayı da ekleyip kavuralım. En son baharatları ekleyip ocaktan alalım soğumaya bırakalım. Mayalanan hamurdan bezeler alıp un yardımı ile uzunlamasına açalım. Açtığımız hamurun orta kısmına kıymalı harçtan yayalım. Tercihen bir kaç tane kaşar peyniri dilimleyip, kıymanın üzerine ekleyelim. Sonra hamuru iki yandan kapatalım. Yağlanmış yada yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizelim.  Üzerine yumurta sarısı sürelim. 200 derecede üzeri kızarana kadar pişirelim. Afiyet olsun.

 

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