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Gündem

KİPTAŞ İstanbul depremine çareyi buldu! 'Devlet milletin dairesine el koysun'

Habertürk TV canlı yayınında konuşan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, deprem konusunda akla ziyan bir öneri sundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 03:30:00 - 2023-02-25 03:30:45

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden sonra bina güvenliğini tartışmaya başladı.

11 ili etkileyen asrın felaketinin ardından tüm dikkatler İstanbul'a çevrildi.

İstanbul'da olası deprem senaryoları masaya yatırılırken, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan akıllara ziyan bir öneri geldi.

İstanbul’da 700 bin boş konut olduğunu iddia eden Kurt, sağlam olmayan binalarda oturanların boş dairelere yerleştirilmesinin bir çözüm olabileceğini söylerken, boş dairelerin devlet tarafından kamulaştırılmasını ve devletin el koyduğu daireleri çürük binalarda oturanlara kiralamasını önerdi.
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