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Yaşam Kıpçaklar Müslüman mıydı?
Yaşam

Kıpçaklar Müslüman mıydı?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, akıllarda iz bırakan iddialı bir sezon finali yapıyor. Bu akşam ekranlara gelen 34. bölümü ile Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Kıpçaklarla ilgili detaylar merak edildi. Kıpçaklar kimlerdir? Kıpçaklar Müslüman mıydı? İşte Kıpçakların dinine ilişkin bilgiler...

Yeniakit Publisher
2021-05-31 22:38:00 -
Kıpçaklar Müslüman mıydı?

Kıpçaklar nerede ne zaman yaşadılar? Kıpçaklar Türk mü? Kıpçaklar Müslüman mı? Kıpçak ne demek? soruları bu akşam sezon finali ile ekranlara delen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile gündeme geldi.

Kıpçaklar Müslüman mıydı?

Kuman-Kıpçak toplumu olarak andığımız bu Türk Boy birliği, Arap toplumları tarafından Kumanlar, diğer Türk boyları tarafından "Kıpçaklar", Avrupa ve diğer dünya toplumları tarafından “Kunlar” olarak tanınmaktadır.Hun kökenli olan ve Hun tarihinde ismi geçmeye başlayan bu toplum kendisini HUN olarak ifade etmekteydi.

Başlangıçta Selçuklular'a bağlı iken bağımsız bir hüviyet kazanan Irak'taki Kıpçakoğulları hâkimiyeti bazan bağımsız, bazan da Musul Atabegliği'ne veya Eyyûbîler'e bağlı bir şekilde VII. (XIII.) yüzyılın sonlarına kadar sürmüştür. Arap-İslâm devletlerinde uygulanan saray muhafız kıtalarında Türkler'den oluşan birliklerin kullanılması usulü Eyyûbîler'de de uygulanmış, Kıpçak ve Oğuz gençleri bu amaçla eğitilmiş, askerî güç onlardan oluşan birliklerin elinde toplanmıştır. İzzeddin Aybeg'in Mısır'da 1250'de Eyyûbîler sülâlesine son vererek yerine kendisini sultan ilân etmesiyle kurulan Memlükler Devleti kısa bir süre sonra Kuman-Kıpçak unsurunun eline geçmiştir. Bu devletin sultanları da Kıpçak asıllıdır.

Diğer göçebe Türkler'de olduğu gibi başlangıçta şamanist olan Kıpçaklar'ın bir kısmı zaman içerisinde Hıristiyanlığı benimseyerek özellikle Ortodoks kilisesine bağlanmışlar, bir kısmı da Kırım, Kafkaslar ve İdil Bulgarları ülkesinde görüldüğü gibi müslüman olmuşlardır.

Kıpçak ne demek?
Kıpçak ne demek?

Yaşam

Kıpçak ne demek?

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