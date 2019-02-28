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Kınalı keklikler doğanın korunmasına yardımcı oluyor

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Tesisleri’nde 2019 yılında 11 bin adet keklik üretimi yapılacak.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:20
Kınalı keklikler doğanın korunmasına yardımcı oluyor

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Tesisleri’nde 2019 yılında 11 bin adet keklik üretimi yapılacak.


2007 yılında kurulan tesiste bugüne kadar 126 bin civarında kınalı keklik, 26 bin civarında de beç tavuğu üretimi gerçekleştirildi.Tesislerde 2019 yılında 11 bin kınalı keklik, 2 bin adette beç tavuğu üretimi planlandı.


Güzel görüntüsü ve ötüşüyle bilinen kınalı keklikler, Yozgat Çalatlı Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Merkezinde üretilerek süne ile mücadele için doğaya salınıyor. Ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlayan kınalı keklikler, doğada süne yedikleri için çiftçinin dostu olarakta biliniyor ve tarımsal üretime katkı sağlıyor. Keklikler yetişkinlik döneminde böcekle beslendikleri için Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açan kene ile de mücadelede fayda sağlıyor. Üretim merkezinde üretimi gerçekleştirilecek 11 bin adet kınalı kekliğin tamamı Yozgat ve 5 ilde doğaya salınacak.


Ocak ayı itibariyle 13. üretim sezonuna başlanıldığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Cihan Eğilmez, 2019 yılı içerisinde 11 bin üzerinde kınalı keklik üreterek doğaya salınacağını söyledi. Eğilmez yaptığı açıklamada “Tesisimiz 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren bir tesistir. Bugüne kadar yaklaşık 126 bin civarında kınalı keklik üretimi yapıldı, 26 bin civarında beç tavuğu üretildi. Bundan bir buçuk ay önce 13. üretim sezonuna başladık. Bu sene de inşallah hedeflerin üzerine çıkacağız ve 11 binin üzerinde bir üretimle kınalı kekliklerimizi üreterek doğaya salacağız” dedi.


Kınalı kekliklerin süne ile mücadele ettiğini de söyleyen Eğilmez, “Kınalı keklik üretimini devletimizin yapmasının sebebi kınalı kekliğin palazken protein ihtiyacını böceklerden gidermesi ve bu esnada da insan hayatına zararlı olan böcekleri yemesidir. Aynı zamanda en büyük faydası kınalı keklikler, ergen olduktan sonra artık süne zararlılarıyla müthiş bir mücadele yapmaya başlıyorlar. Tabi bu tarım açısından da çok önem arz eden bir durum. Bu yılda inşallah 5 ilimize burada ürettiğimiz kınalı kekliklerimizi göndereceğiz. Kınalı kekliklerimizi üretip bunları doğaya salarak popülasyondaki dengeyi tekrar kurmaya çalışıyoruz. Popülasyonu artırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:20
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