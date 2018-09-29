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Kına gecesi günü 8'inci kattan düşerek can verdi

Gaziantep'te, bugün yapılacak kına gecesi için hazırlanan Veli Kalkan (26), 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 18:10
Kına gecesi günü 8'inci kattan düşerek can verdi

Olay, Kolejtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Veli Kalkan, 2 gün önce Ezgi Kalkan ile nikah kıyarak dünyaevine girdi. Bugün yapılacak kına gecesine hazırlanan Veli Kalkan, 8'inci kattaki evlerinin balkonunda dengesini yitirerek beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kalkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Veli Kalkan'ın ölüm haberini alarak kına gecesinin yapılacağı Nurdağı'nın İçerisu Mahallesi'nden gelen yakınları, sinir krizi geçidi.

Veli Kalkan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 18:10
  1. Gaziantep
  2. Kına gecesi günü öldü
  3. damat 8'nci kattan düştü
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