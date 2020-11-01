Kin ve nefret bunu da yaptırdı: Davutoğlu'ndan iktidara şoke eden hakaret!

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu partisinin 1. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Gelecek Partisi 1. Olağan Genel Kongresi'nde konuşan Ahmet Davutoğlu, bir dönem başbakanı olduğu iktidara şoke eden hakaretlerde bulunarak "bunu da yaptı" dedirtti.

"28 Şubat artığı" hakareti

Başkent Ankara'da ANFA Altınpark'ta "Gelecek senin, gelecek Türkiye'nin" sloganıyla toplanan Gelecek Partisi 1. Olağan Kongre'de, Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İzmir depreminde hayatına kaybedenlere başsağlığı dileyerek başladığı konuşmasında AK Parti iktidarına hakarette bulundu ve "Bu liyakatsiz, ciddiyetsiz, 28 Şubat ve eski Türkiye artığı iktidardan korkmayın" dedi.