Kimyon çayı dışarıdan alınması gereken magnezyum bakımından zengin olmasından dolayı oldukça sağlıklı bir çaydır. Özellikle demir eksikliği olan kişilerin tüketmesi önerilir.

Kimyon Çayı Nasıl Yapılır?

Toz haline gelmemiş ve henüz öğütülmemiş kimyon tohumlarının çayını yapmak mümkündür. Bunun için yaklaşık olarak 1 tatlı kaşığı kimyon tohumu 1 bardak kaynamış su içerisine eklenmeli ve 5 dakika bu şekilde bekletilip demlenmesi gerekir. Bu şekilde kimyon çayı günde 2 bardak kadar tüketilmesi önerilir. Özellikle her gün düzenli içildiği zaman stresi azalttığı ve kan şekerini normal seviyelere düşürüldüğü belirtilmektedir.