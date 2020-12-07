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Sağlık Kimyon Çayı Nasıl Yapılır?
Sağlık

Kimyon Çayı Nasıl Yapılır?

Kimyon çayı yüksek besin değerine sahip olmasından dolayı pek çok kişi tarafından merak edilenler arasında. Pek çok uzman tarafından tüketilmesi önerilen kimyon çayı, demir ve mineral bakımından oldukça zengindir. Bu nedenle kimyon çayının nasıl yapıldığı merak edilmektedir. Peki, kimyon çayı nasıl yapılır? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-07 23:31:00 -
Kimyon Çayı Nasıl Yapılır?

Kimyon çayı dışarıdan alınması gereken magnezyum bakımından zengin olmasından dolayı oldukça sağlıklı bir çaydır. Özellikle demir eksikliği olan kişilerin tüketmesi önerilir.

Kimyon Çayı Nasıl Yapılır?

Toz haline gelmemiş ve henüz öğütülmemiş kimyon tohumlarının çayını yapmak mümkündür. Bunun için yaklaşık olarak 1 tatlı kaşığı kimyon tohumu 1 bardak kaynamış su içerisine eklenmeli ve 5 dakika bu şekilde bekletilip demlenmesi gerekir. Bu şekilde kimyon çayı günde 2 bardak kadar tüketilmesi önerilir. Özellikle her gün düzenli içildiği zaman stresi azalttığı ve kan şekerini normal seviyelere düşürüldüğü belirtilmektedir.

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