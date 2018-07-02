Kimyon çayı nasıl demlenir?

Vücudun ihtiyacı olan ve dışardan alınması gereken magnezyum bakımından da oldukça zengindir. Yapısındaki demir fazlalığından dolayı demir eksikliği çekenlere tavsiye edilmektedir.

FAYDALARI:

Balgam sökücü özellik taşır.

Soğuk algınlığı, nezle ve gribe iyi gelir.

Karın ağrılarına iyi gelir.

İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelmektedir.

Demir eksikliği anemisinde sıkça kullanılmaktadır.

Uykusuzluk problemlerine iyi gelmektedir.

Böbrekleri ve karaciğeri temizler.

Astım tedavisinde kulanılır.

Kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Kandaki şekeri dengeler.

Sindirime yardımcı olur.

Safra üretimini destekler.

Karaciğer sağlığını korur.

Yorgunluğa iyi gelir.

Çeşitli kanser hastalıklarına karşı iyi gelir.

Hıçkırığın geçmesine yardımcı olur.

Faydaları bakımından oldukça zengin olan kimyon çayını demleyip içmek ise oldukça basittir. Ezilmemiş kimyon tohumları kullanarak çayı hazırlayabilirsiniz. 2 bardak kimyon çayı hazırlamak için 1-1.5 çay kaşığı kimyon yeterli olmaktadır. Çayı hazırlamak için ilk olarak cezveye iki bardak suyu koyun ve üzerine kimyonu ekleyin. Karışımı orta seviye ateşte kaynatmaya başlayın.

Su kaynadıktan sonra ocağı ve cezvenin üzerini kapatarak 5 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Su sarı renk aldığı zaman çayınız içmeye hazırdır. Eğer çay yoğun veya acı gelirse bir sonraki hazırlayışınızda kimyon miktarıyla veya demlenme süresiyle oynayabilirsiniz. Aynı zamanda tatlandırmak için bal veya az miktarda tuz kullanabilirsiniz.

Günlük demir ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan kimyon aynı zamanda magnezyum ihtiyacının da yüzde 6'sını karşılar. Bu nedenden dolayı kullanımı sıkça tavsiye edilmektedir. Genel olarak kullanımı güvenli sayılan kimyon bazı ilaçlarla etkileşime geçebilmektedir. Aynı zamanda aşırı tüketimi de zararlı olabilmektedir. Eğer düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız kimyon çayı içmeden önce doktorunuza danışmanız gerekmektedir.

Aynı şekilde gebelik ve emzirme dönemindeki kadınlarda yan etkileri için konusunda her hangi bir araştırma sonucu bulunmadığından bu kişilerinde doktorlarına danışmaları tavsiye edilmektedir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.



