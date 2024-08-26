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Yerel Kimyasal yüklü kamyon alev topuna döndü
Yerel

Kimyasal yüklü kamyon alev topuna döndü

Yeniakit Publisher
2024-08-26 16:52:00 -
Kimyasal yüklü kamyon alev topuna döndü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kimyasal ürün taşıyan kamyonet alev alev yandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Osmaniye istikametine doğru ilerleyen kimyasal ürün taşıyan kamyonet, Düziçi mevkiinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alevlerin hızla yayıldığını fark eden sürücü aracı yol kenarına durdurarak yanan araçtan son anda kurtuldu.

Yangın sırasında araçtan alevler yükseldi ve patlama meydana geldi. Alevlerin büyümesiyle birlikte yangın otluk alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otluk alan ve kamyonetteki yangın kontrol altına alındı. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü ise hafif yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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