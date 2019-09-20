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Kimyasal yağmur nedir? | İstanbul'a kimyasal yağmur yağacak mı?

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir kimyasal madde üretim fabrikasında çıkan yangının ardından, kimyasal yağmur yağabileceği ile ilgili görüşler ortaya çıktı. AFAD Başkanlığı'ndan yapılan açıklamalarda İstanbul'da herhangi bir kimyasal yağmur riski bulunmadığı belirtildi. Peki, Kimyasal yağmur nedir? Megakent İstanbul'a kimyasal yağmur yağacak mı? İşte detaylar...

20 Eylül 2019 Cuma 17:25
Kimyasal yağmur nedir? | İstanbul'a kimyasal yağmur yağacak mı?

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir kimyasal madde üretim fabrikasında çıkan yangının ardından, kimyasal yağmur yağabileceği ile ilgili görüşler ortaya çıktı. AFAD Başkanlığı'ndan yapılan açıklamalarda İstanbul'da herhangi bir kimyasal yağmur riski bulunmadığı belirtildi. Peki, Kimyasal yağmur nedir? Megakent İstanbul'a kimyasal yağmur yağacak mı? İşte detaylar...

Kimyasal yağmur nedir?

Asit yağmuru olarak da nitelenen kimyasal yağmurlar, yoğun miktarda sülfür dioksit ya da nitrojen oksidin açığa çıkarak havaya karşımasıyla meydana geliyor.

Bu maddeler gaz halindeyken atmosferin üst katmanlarına kadar yükselebiliyor. Burada su, oksijen ve diğer havayı kirleten kimyasal partiküllerle karışıyorlar.

Bu kimyasal madde karışımıyla oluşan bulutların taşıdığı yağmurlara da asit yağmuru ya da kimyasal yağmur deniyor.

İstanbul'da kimyasal yağmur riski var mı?

Tuzla'daki kimyasal madde üretim fabrikasında çıkan yangının ardından açığa çıkan gazların İstanbul'a asit yağmuru olarak düşebileceği yorumları yapılsa da AFAD böyle bir risk bulunmadığını belirtiyor.

Yapılan yazılı açıklamada "Olay yerinde dün ve bugün İstanbul ve Kocaeli AFAD KBRN ekipleri tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi Ölçüm Sisteminde olağandışı bir veri alınmadığı bildirilmiştir" dendi.

Açıklamada ayrıca "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre de yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar ülkemizi terk edeceği ve Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki oluşturmayacağı öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 17:25
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