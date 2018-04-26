Kimyasal kullanmadan porselen temizliği

PORSELEN TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?



Porselenlerinizin üzerindeki koyu lekeleri temizlemek için çizmeyen türden bir bulaşık temizleyici ile birazda hidrojen peroksidi karıştırın. Daha sonra bu karışımın içerisine 1 çay kaşığı kadar tartar kremini ilave edin ve çok iyi bir şekilde karıştırın. Daha sonra porselenin üzerindeki koyu lekelerin üzerini bu karışım ile tamamen kaplayın. Bu şekilde porseleni en az yarım saat kadar bekletin. Yarım saat sonra temiz bir sünger yardımı ile porseleni iyice ovun ve sonrasında bol su ile durulayın.

Porselendeki yeşil lekeleri temizlemek için yine çizikler oluşturmayacak bir deterjan ve tartar kremini iyice karıştırın ve bu sonrasında bu karışıma birde hidrojen peroksit ekleyin. Yine bu macunu lekelerin olduğu yere uygulayın ve az bir saat kadar bu şekilde bekletin. Bir saat sonra ovma işlemi uygulamaksızın sadece porseleni tazyikli su ile durulayın.

KİMYASAL KULLANMADAN TEMİZLİK

Porselen üzerindeki ağır lekeleri kimyasal kullanmadan temizlemek isterseniz o zaman biraz su, doğal sabun, 1 yemek kaşığı boraks ile aynı miktardaki karbonatı temin edin. Sonrasında teflon tencerenin içerisine sabunu rendeleyin ve tencereyi ocağa koyup sabunun eriyip jel haline gelmesini sağlayın. Sabun jel haline geldikten sonra bu sefer de karbonat ile boraksı ilave edin ve sürekli olarak karıştırın. Daha sonra bu karışım tam bir jel haline geldikten sonra bu temizleme malzemesini temiz bir cam kavanoza alın. Eğer kâsenin içerisinde jel sertleşmeye başlarsa kavanozun içerisine çok az miktarda su ekleyebilirsiniz. Sonrasında kavanozdan gerekli miktarda jeli alın ve bu jel ile porselen üzerindeki ağır lekeleri çok iyi bir şekilde ovun. Durulama işlemini sıcak ve tazyikli su ile yapın.

Porselen üzerindeki deterjan ve su lekelerini temizlemek için bulaşık makinenizin gözüne sadece 1 çay bardağı kadar sirke ilave edin. Bu sayede porselenler yıkanırken daha hijyenik olacak hem de yıkandıktan sonra muhteşem bir şekilde parlayacaktır.



