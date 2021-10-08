Kimyacıların yüzleri gülüyor

Sektör, yılın 9 ayında da ihracatını yüzde 39 arttırarak 18.2 milyar dolara çıkardı.



İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, üyelerinin başarılı grafik ortaya koyduklarına dikkat çekti.

Pelister, “Üçüncü çeyrekte ihracatımız yüzde 37 büyüdü, 6.2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında en çok ihraç ettiğimiz ürünler mineral yağlar, yakıtlar ve anorganik kimyasallar oldu. En çok ihracat yaptığımız ülke de Irak oldu. Onu ABD ve Belçika takip etti” açıklamalarında bulundu.

Çalışmalar sürüyor

Pelister, hammadde tedarikindeki sıkıntı ve yüksek maliyetlerin devam ettiğine işaret ederek, şunları söyledi: “İhracatçılarımız her şeye rağmen üretmeye ve ihracatı arttırmaya çalışıyor. Bu yılın 9 aylık döneminde en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan İhracat Geliştirme Fonu oluşturma çalışmasını ve Eximbank’ın yeniden yapılandırılacak olmasını finansmana ulaşım açısından çok önemli buluyoruz. Son 3 aylık dönemde ihracatımızın bu olumlu ivmeyi artırarak sürdürmesini bekliyoruz.”