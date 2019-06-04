0553 313 94 23

Kimya sektöründen mayısta 1,94 milyar dolar ihracat

Kimya sektörünün ihracatı, geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 33,1 artarak 1 milyar 944 milyon dolar oldu- İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister:- "Mayıs ayında sektörümüzün yapmış olduğu ihracat şimdiye kadarki aylık bazda en yüksek ihracat rakamı oldu. Bu başarılı ihracat grafiğini devam ettireceğimize inanıyoruz"

04 Haziran 2019 Salı 11:19
Kimya sektöründen mayısta 1,94 milyar dolar ihracat

İSTANBUL (AA) - Kimya sektörünün ihracatı, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 33,1 artarak 1 milyar 944 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, kimya sanayinin ihracatı, geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 33,1 yükselişle 1 milyar 944 milyon dolar oldu.

Sektör, şimdiye kadar aylık bazdaki en yüksek ihracatını gerçekleştirmiş oldu.

İhracatta ikinciliğini koruyan kimya sanayinin 5 aylık ihracatı ise yüzde 24,6 artışla 8 milyar 693 milyon dolara ulaştı.


- "Kimya sanayi, ihracatın gurur tablosuna imza atıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, sektörün 2019 yılında beş aydır üst üste ihracatta ikinci olmayı başardığına dikkati çekti.

Kimya sanayisinin, ihracatın gurur tablosuna imza attığını dile getiren Pelister, şunları kaydetti:

"2019 yılı mayıs ayında bir önceki yılın mayıs ayına göre, yüzde 33,1 artışla 1 milyar 944 milyon dolar kimya ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl 5 aylık dönemde ihracatımız yüzde 24,6 artışla 8 milyar 693 milyon dolara ulaştı. Küresel ekonomik duruma rağmen sektörümüz büyük bir gayretle ihracatını artırıyor ve yüksek bir performans gösteriyor. Ayrıca mayıs ayında sektörümüzün yapmış olduğu ihracat şimdiye kadarki aylık bazda en yüksek ihracat rakamı oldu. Bu başarılı ihracat grafiğini devam ettireceğimize inanıyor, hedef pazarlara yönelik çalışmalarımızla ve diğer faaliyetlerimizle birlikte ihracatımızın daha da artacağını umuyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 11:19
  1. İhracat
  2. kimya sektörü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Telekom’dan Ramazan Bayramı’na özel film
    1. Türk Telekom’dan Ramazan Bayramı’na..
    2. THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı’dan..
    3. Rusya Kazakistan'da yeni füzesini test..
    4. Maden üretimi artıyor dışa bağımlılık..
    5. Tır şoförleri bayramı kuyrukta geçirdi
    6. Mardin’de çifte bayram
    7. Elazığ’da bayramlaşma programı
    8. Trabzonspor’da Ünal Karaman imzayı..
    9. MHP Çanakkale İl Başkanı Pınar’dan..
    10. Camide Fransız turistin cüzdanını..
    11. Çocuklar camilerde Kur'an ahlakıyla..
    12. Avaşin, Zap ve Gara'ya hava harekatı
    13. Pençe Harekatı'nda 6 terörist etkisiz..
    14. Bakan Turhan, vatandaşlarlabayramlaştı
    15. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    16. Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü..
    17. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    18. Sarıkamış’ta bayramlaşma töreni
    19. Bakan Turhan, Trabzon’da..
    20. Kimya sektöründen mayısta 1,94 milyar..
    21. MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı..
    22. Başkan Bozdoğan, huzurevi sakinleri..
    23. MSB: "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara..
    24. Kazakistan’da 12 inşaat işçisi..
    25. Tek biletle 5 keşif noktası
    26. Avrupa borsaları
    27. Asya borsaları
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe..
    29. Bayram sabahı ev yangını
    30. Turkcell’den yeşil enerjiye tam destek
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."