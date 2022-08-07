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Ekonomi Kimya sektöründen 7 ayda 19.7 milyar dolarlık ihracat
Ekonomi

Kimya sektöründen 7 ayda 19.7 milyar dolarlık ihracat

Kimya sektörü ihracatta liderliği elden bırakmıyor. Geçen yılı en çok ihracat yapan ikinci sektör olarak tamamlayan kimya sektörü, bu yılı ise birinci sektör olarak tamamlamayı hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 19:30:00 -
Kimya sektöründen 7 ayda 19.7 milyar dolarlık ihracat

Bu yıl ocak-temmuz döneminde en çok ihracat yapan sektör olmayı başaran kimya sektörü temmuz ayında, geçen yıla kıyasla yüzde 53.98 artışla 2.95 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, ilk yedi ayda ise ihracatını yüzde 41.8 artırarak 19.7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Hollanda, temmuz ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Temmuz ayında Hollanda’yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise Bulgaristan, Güney Afrika, ABD, Rusya, İtalya, Almanya, Irak, Fransa ve Romanya oldu. Temmuz ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 483.47 ile Bulgaristan’da oldu. Temmuz ayında Hollanda’ya yapılan kimya ihracatı 318 milyon 365 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 227.94 arttı. Temmuz ayında Hollanda’ya en çok ihraç edilen ilk beş ürün grubu sırasıyla “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “plastikler ve mamulleri”, “anorganik kimyasallar”, “organik kimyasallar” ve “muhtelif kimyasal maddeler” oldu. 2022 yılı ocak-temmuz döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, ABD, İtalya, Romanya, Güney Afrika, Almanya, Lübnan, İspanya, Irak ve Belçika olarak ilk onda yer aldı.

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