Kimya fabrikasında patlama: 13 ölü Hindistan'da bir kimya fabrikasında meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 13 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Dhule’de bir kimya fabrikasında gaz silindirlerinin patlaması sonrası yangın çıktı. 100’e yakın işçinin bulunduğu sırada çıkan büyük yangında 13 kişinin hayatını kaybettiği, 58 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Yetkililer, içeride hala insanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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