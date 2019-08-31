Kimya fabrikasında patlama: 13 ölü
Hindistan'da bir kimya fabrikasında meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 13 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:11
Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Dhule’de bir kimya fabrikasında gaz silindirlerinin patlaması sonrası yangın çıktı. 100’e yakın işçinin bulunduğu sırada çıkan büyük yangında 13 kişinin hayatını kaybettiği, 58 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.
Yetkililer, içeride hala insanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
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