  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kimse ne dediğini anlamadı! Meral Akşener error verdi
Siyaset

Kimse ne dediğini anlamadı! Meral Akşener error verdi

Deprem felaketini siyasi ranta çevirmeye kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, prompter olmadan konuşmaya çalışınca rezil oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 15:19:00 -

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremleri sonrası, yaşanan felaketi siyasi ranta çevirmeye çalıştı.

Deprem nedeniyle hastanede tedavi altına alınan vatandaşları ziyaret etmek için Adana'ya hareket eden Akşener, saz arkadaşlarıyla birlikte kamera karşısına geçti.

Yaptığı konuşmada hükümeti hedef alan İYİ Parti lideri, karşısında prompter olmayınca rezil duruma düştü. Sözlerini bir türlü toparlayamayan Akşener'in ağzı dili birbirine dolandı.

O anlar sosyal medyada alay konusu oldu. Deprem öncesinde halkın arasına karıştığı yalanıyla kendi tiyatro ekibini sürekli yanında gezdiren Akşener'in, ekibi olmadan iki kelimeyi bir araya getirmediği görüldü!...

AFAD'dan flaş uyarı! Orada 6'dan büyük deprem olabilir
AFAD'dan flaş uyarı! Orada 6'dan büyük deprem olabilir

Gündem

AFAD'dan flaş uyarı! Orada 6'dan büyük deprem olabilir

İsrailli deprem kurtarma ekibinden büyük terbiyesizlik! Böyle skandal görülmedi
İsrailli deprem kurtarma ekibinden büyük terbiyesizlik! Böyle skandal görülmedi

Gündem

İsrailli deprem kurtarma ekibinden büyük terbiyesizlik! Böyle skandal görülmedi

Depremin vurduğu Suriye’de Esed’in keyfi yerinde, çünkü… Deprem bölgesinde olay fotoğraf
Depremin vurduğu Suriye’de Esed’in keyfi yerinde, çünkü… Deprem bölgesinde olay fotoğraf

Dünya

Depremin vurduğu Suriye’de Esed’in keyfi yerinde, çünkü… Deprem bölgesinde olay fotoğraf

'Vicdanlı' dolandırıcı depremzedeyi böyle uyardı
'Vicdanlı' dolandırıcı depremzedeyi böyle uyardı

Yaşam

'Vicdanlı' dolandırıcı depremzedeyi böyle uyardı

Depremde kızını kaybeden acılı anne adalet istiyor
Depremde kızını kaybeden acılı anne adalet istiyor

Aktüel

Depremde kızını kaybeden acılı anne adalet istiyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tasova

Kilincdaroglunun bayan versiyonu! :))

ne edeb var ne ar ne haya

bire densiz daha deyim sana.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23