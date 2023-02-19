Kimse ne dediğini anlamadı! Meral Akşener error verdi
Deprem felaketini siyasi ranta çevirmeye kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, prompter olmadan konuşmaya çalışınca rezil oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremleri sonrası, yaşanan felaketi siyasi ranta çevirmeye çalıştı.
Deprem nedeniyle hastanede tedavi altına alınan vatandaşları ziyaret etmek için Adana'ya hareket eden Akşener, saz arkadaşlarıyla birlikte kamera karşısına geçti.
Yaptığı konuşmada hükümeti hedef alan İYİ Parti lideri, karşısında prompter olmayınca rezil duruma düştü. Sözlerini bir türlü toparlayamayan Akşener'in ağzı dili birbirine dolandı.
O anlar sosyal medyada alay konusu oldu. Deprem öncesinde halkın arasına karıştığı yalanıyla kendi tiyatro ekibini sürekli yanında gezdiren Akşener'in, ekibi olmadan iki kelimeyi bir araya getirmediği görüldü!...