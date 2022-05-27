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Gündem Kimse laga luga yapmasın! Bir Allah'ın kulu buna 'suç değil' diyemez
Gündem

Kimse laga luga yapmasın! Bir Allah'ın kulu buna 'suç değil' diyemez

Yeniakit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhuriyet gazetesinde yer alan '27 Mayıs darbe mi, devrim mi?’ başlıklı skandal habere büyük tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 12:34:00 -

Cumhuriyet gazetesinde '27 Mayıs darbe mi, devrim mi?’ başlığıyla skandal bir habere imza atıldı.

Tepkilere neden olan haber Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında tartışıldı.

Konuyla ilgili konuşan Yeniakit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 27 Mayıs devrim diyenlerin büyük bir ahlaksızlığa imza attığını ifade etti.

Karahasanoğlu, "İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve Siyasal Bilimlerde profesör olan ve aynı zamanda Cumhuriyet’te yazar olan isimler önce darbeye anayasal meşruiyet oluşturdular. Ondan sonra kendileri yeni anayasayı hazırlama noktasında görevlendirildiler. Rezillik. Bir hukukçu olarak söylüyorum. Bir tane Allah’ın kulu 27 Mayıs darbe mi, devrim mi sözüne suç değil diyemez. Bunlar aslında darbe yaparak ülkeye özgürlük getirdiklerini söylüyor. Bir tane Allah'ın kulu çıkıp bana ’27 Mayıs darbe mi, devrim mi?’ diye soramaz. Bu ahlaksızlıktır. Bu Adnan Menderes cinayetini övmektir. Kimse laga luga yapmasın" ifadelerini kullandı.

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