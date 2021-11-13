‘Kimse kimseyi kandırmasın’ dedi ve bomba AK Parti itirafında bulundu!

AK Parti iktidarını her fırsatta suçlayan komünist Orhan Aydın, twitter hesabından yaptığı paylaşımla bomba bir itirafta bulundu.

AK Parti’nin oyunu açıkladı

Komünist Orhan Aydın, “Kimse kimseyi kandırmasın! AKP'nin halen %35 oyu var. Örgütlenmeyen kaybeder.” şeklinde paylaşımda bulundu.

CHP’li takipçileri tepki gösterdi

AK Parti’nin halen %35’lik oyunun olduğunu söyleyen müptezel Orhan Aydın, paylaşımıyla CHP’li takipçilerinin tepkisini çekti. Bir takipçisi “Neye dayanarak böyle bir iyimser tablo çizdiniz gerçekten merak ediyorum, bunların ne olursa olsun ortağı ile beraber %45 neti var, hiçbir şey garanti değil.” derken bir başka kullanıcı ise, “Dayı yanlışın var hala milletin kafasında daha iyisimi var diye bir sözcük edinilmiş bu psikolojiden cikamiyorlar iyisi buysa daha iyisine gerek yok bence ama gelde anlat anlayan nerde” yorumunda bulundu.