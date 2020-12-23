Kimse farkında değil... Akıllı telefonların yararı araştırmayla ortaya çıktı!

British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan araştırma akıllı telefonların kullanıcılarının aktivite seviyerini olduğundan daha yüksek gösterdiğini ortaya koydu.

7 bin 454 kullanıcıdan elde edilen verileri birleştiren araştırmada, Avustralyalı uzmanlar teknolojilerin aktivite seviyelerinde küçük ila orta dereceli bir değişikliği tetiklemede başarılı olduğu sonucuna vardı.

Fiziksel aktiviteyi teşvik ediyor

Çalışmanın sonucunda akıllı telefonlar ile fitness uygulamaları ve giyilebilir aktivite izleyicilerini kullananların kullanmayanlara oranla günlük ortalama 1850 adım daha fazla attığı ortaya çıktı.

Ayrıca fiziksel aktiviteyi teşvik etmesi nedeniyle giyilebilir teknolojik ürünler ile uygulamaların, hareketsizliğin neden olduğu kardiyovasküler hastalıklar ve kanser türlerine karşı koruyucu etkisi olduğu belirlendi.