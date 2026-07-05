  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu ay daha yüksekten alacaklar! Sosyal yardım aylıklarına zam kararı Çok sayıda şüpheli paketlendi! Marjinal terör örgütüne darbe Konu kıtlığı çekenler Silivri’ye gidebilir: Türkiye’yi güldürmek için ne malzeme arıyorsunuz ki? Doğu Perinçek’ten ABD karikatürüne yorum! ‘Cumhuriyet’in yaptığı gayri millilik’ İletişim Başkanı Duran’dan NATO Zirvesi açıklaması: 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecek Şimdi de hayatını kaybeden çocuğu alet ettiler! Sosyal medyada rezalet algı operasyonu HAVELSAN’dan bir ilk daha NATO ülkesine savaş sistemi sattı Türkmenler ilk defa Suriye Meclisi’nde Mizahtan değil hakaretten tutuklandı 33 masumu şehit eden caniler 33 yıldır serbest! Başbağlar dosyası yeniden açılsın
Gündem Kimse ders almadı, aynı yerde 1 saat içinde 4 kişi öldü!
Gündem

Kimse ders almadı, aynı yerde 1 saat içinde 4 kişi öldü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kimse ders almadı, aynı yerde 1 saat içinde 4 kişi öldü!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve buna bağlı olarak yükselen dalgalar, denizde tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. İlçede 1 saat içinde 20 kişi boğulma tehlikesi geçirirken, 4 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Kuşadası'nda saatte yaklaşık 23 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle oluşan kuvvetli akıntı ve yüksek dalgalar, denize giren çok sayıda kişiyi zor durumda bıraktı. En yoğun olayların yaşandığı Sevgi Plajı'nda yaklaşık 1 saat içerisinde 20 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. İhbarlar üzerine bölgeye sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması ve çevredeki vatandaşların desteğiyle 16 kişi kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

TATİL İÇİN GELDİLER, ÖLDÜLER!

İstanbul'dan tatil için Kuşadası'na geldiği öğrenilen öğretmen İlkay Ümit Özcan (54), denizden çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aynı saatlerde dev dalgalar arasında mahsur kalan Dursun Marmara (79) da vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Marmara, ambulansla kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yetkililerden alınan bilgilere göre, gün içerisinde Kuşadası'nın farklı noktalarında meydana gelen diğer boğulma vakalarıyla birlikte yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23