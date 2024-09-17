Finlandiya! Kuzey'in göz alıcı ülkesi hakkında bilmediğiniz 7 detay! Hakkında duymadığınız ilginç bilgiler

Son yıllarda Finlandiya, hem doğası hem de toplumsal yapısıyla birçok kişinin hayalini süsleyen ülkelerden biri haline geldi. İskandinavya'nın bu huzur dolu ülkesini sadece görkemli manzaralarıyla değil, sunduğu yüksek yaşam standartları ve sosyal politikalarıyla da tanımak gerekiyor. Peki, Finlandiya'yı bu kadar özel kılan detaylar neler? İşte ülke hakkında şaşırtıcı bilgiler... Finlandiya, özellikle yaz aylarında alışılmışın dışında doğa olaylarına ev sahipliği yapıyor. Kuzeyde yer alan Lapland bölgesinde, yaz boyunca güneş iki ay boyunca hiç batmıyor. Bu doğa olayı "Gece Yarısı Güneşi" olarak adlandırılıyor ve güneşin gece yarısı bile gökyüzünde parladığı görülüyor.

Helsinki'den Lapland'e seyahat eden turistlerden biri olan İngiliz gezgin Sarah Wilson, bu deneyimi şu sözlerle anlatıyor: "Zaman kavramını tamamen yitirdim. Gece saat 11’de gökyüzünde hala güneşi görmek gerçekten büyüleyiciydi. Finlandiya’ya sadece bu deneyimi yaşamak için bile gelinir." Doğa olayları Finlandiya’da sadece yaz aylarıyla sınırlı değil. Özellikle Mart ve Eylül aylarında Lapland’de izlenebilen Kuzey Işıkları, gökyüzünü rengarenk bir tuvale çeviriyor. Finlandiya’ya bu manzarayı görmek için gelen turistler, Kuzey Işıkları’nın büyüsü karşısında adeta hipnotize oluyor. Bir başka turist, Japonya’dan gelen Akira Yamamoto, "Fotoğraflardan gördüğümde inanılmaz buluyordum ama çıplak gözle izlemek bambaşka bir deneyim. Sanki doğa, bizim için özel bir ışık gösterisi hazırlamış gibiydi," diye konuşuyor.

Finlandiya’da adalet sistemi, sosyal eşitlik üzerine kurulu. Bunun en ilginç örneklerinden biri de trafik cezalarının sürücülerin gelirine göre belirlenmesi. Az kazanıyorsanız düşük bir ceza ödüyorsunuz, ancak geliri yüksek olanlar için aynı ihlal çok ciddi bir para cezası anlamına gelebiliyor. Bu sistemle ilgili en dikkat çekici örneklerden biri, 200.000 euro gibi astronomik bir hız cezası kesilen zengin bir iş adamı. Finlandiya polisi bu durumu şöyle açıklıyor: "Cezaların caydırıcı olabilmesi için her vatandaşın gelirine göre adil olması gerekiyor. Bu, toplumsal dengenin korunması adına önemli bir uygulama." Teknolojiyi ve dijitalleşmeyi ön planda tutan Finlandiya, vatandaşlarına ücretsiz internet sunarak bu alanda devrim niteliğinde bir adım atmış. Ülkede yaşayan herkes, internet erişimini hiçbir ücret ödemeden sağlayabiliyor. Bu durum Finlandiya’yı teknolojik altyapı açısından dünya çapında örnek ülkelerden biri haline getiriyor. Helsinki’de yaşayan bir üniversite öğrencisi olan Jussi Virtanen, "Burada internetin paralı olduğu bir dünyayı hayal bile edemiyorum. Bilgiye erişimin bir insan hakkı olması gerektiğine inanıyorum ve bu konuda Finlandiya çok ileri görüşlü," diyor. Finlandiya, eğitimde fırsat eşitliğini en üst düzeyde tutan bir ülke. Ülkede özel okullar bulunmuyor, tüm eğitim masrafları devlet tarafından karşılanıyor. Bu sayede her çocuk eşit şartlar altında eğitim görüyor. Finlandiya eğitim sisteminin başarısına değinen bir öğretmen, "Öğrencilerimize sunduğumuz fırsat eşitliği, onların yaratıcı düşüncelerini özgürce geliştirmelerine olanak tanıyor. Bu, dünyanın dört bir yanındaki eğitim sistemlerine ilham verecek bir model," diye belirtiyor. Aileye verilen destek Finlandiya’nın en gurur duyduğu konular arasında. Ülkede annelere 3 yıl boyunca ücretli izin veriliyor ve çalışmayan annelere dahi bu hak tanınıyor. Bez, mama gibi temel ihtiyaçlar devlet tarafından karşılanıyor. Üç çocuk annesi bir Finlandiyalı, Maria Kuusisto, bu destekle ilgili şunları söylüyor: "Çocuklarımın ilk yıllarında onlarla vakit geçirme imkanına sahip olduğum için çok şanslı hissediyorum. Finlandiya, aile dostu bir ülke ve bu destekler annelerin yükünü hafifletiyor." Dünyanın en bilinen telefon markalarından Nokia'nın kökeni de Finlandiya’ya dayanıyor. Bir zamanlar cep telefonu sektörüne damga vuran bu teknoloji devi, Finlandiya'nın teknoloji dünyasına en büyük katkılarından biri olarak görülüyor. Hala teknoloji gelişimi ve inovasyon denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Nokia, Finlandiya'nın teknoloji alanındaki başarılarının bir sembolü haline gelmiş durumda.