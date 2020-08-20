Kimse beklemiyordu! Altında gece sürprizi

Altında dün akşam saatlerin yoğun satış baskısı yaşandı. son 2 günde 2000 doların üzerine çıkan ons altın kazanımlarını gerid verdi. Ons altın 1924 dolara kadar gerilerken, gram altın ise 450 TL seviyesine indi.



Ancak FED tutanaklarındaki güvercin ifadeleri sonrası altının kendisini toplaması uzun sürmedi. FED'in Kovid-19'dan dolayı ekonomilerin toparlanmasına dair endişeleri ve "son derece bilinmez bir patikaya" girildiğini belirtmesi altını dip noktadan çevirdi. Altın bu açıklama sonra 1950 dolar seviyesine tırmandı.



Yukarı yönlü seyri devam edecek

Analistlerin yorumlarına göre, altının gece saatlerinde aldığı darbeye rağmen orta ve uzun vadede dinamikleri değişmedi. Koronavirüs belirsizliği ve ek mali teşvik gündemleri altını yukarı yönlü beslemeye devam edecek.



Bilindiği üzere çok sayıda merkez bankası koronavirüs belirsizliği nedeniyle faizleri indirirken büyük teşvikler açıkladı. Sonrasında ise altında yüzde 30'lara varan yükseliş yaşandı.