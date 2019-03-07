AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye’de gerçekleştirecekleri prestij cadde projeleri ile Ümraniye’nin çekim merkezi olacağını ifade ederek, “Alemdağ Caddesi’ni öyle yapmayı düşünüyoruz ki, kimse Bağdat Caddesi’ni aramayacak” dedi.

Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye’deki kanaat önderleri ve iş adamları ile kahvaltıda bir araya geldi. Programa katılan kanaat önderleri ve iş adamları ile sohbet eden Yıldırım, soruları yanıtladı. Ümraniye’nin ulaşım ve parklanma gibi öne çıkan bazı sorunlarının olduğunu hatırlatan Yıldırım, bu sorunlara yönelik hazırladıkları projeleri anlattı.







“Ümraniye’nin etrafındaki ulaşım akslarını da rahatlatacağız”

Ümraniye’de uygulayacakları ulaşım projelerine değinen Yıldırım, “Ümraniye’mizin yüzde 65’i yenilenmiş. Depreme dayanıklı binalar yapılmış. Ümraniye ıslah planları olduğu için otoparklanma maalesef onunla birlikte istenilen ihtiyaca cevap verememiş. Veremeyince bugün bazı mahallelerimizin sokaklarına girdiğiniz zaman tretuvarlar işgal. E-6’da bir tek girişimiz Çakmak’ta var. Burada büyük bir yığılma oluyor. Çekmeköy’den gelen, Üsküdar tarafından gelen, bütün o Tepeüstü’nde ciddi yığılmalar oluyor. Ümraniye 50 bin tane esnafı olan, iş merkezleri olan, banka merkezleri de geldiğinde iş noktasında daha da büyüyecek bir yer. Yani ne kadar metro yapsanız insanlarımız yine arabasından vazgeçmeyecek. Öyle anlaşılıyor. Çünkü Ümraniye’nin 3-4 sene içerisinde dikey metroları biterse, 35 mahallesine de yaylar çizdiğiniz zaman en fazla altı yüz, yedi yüz metre yürüdüğünüz zaman, herhangi bir metro istasyonuna ulaşabiliyorsunuz. Bu ne demektir. İstanbul’un her yerine, hele Anadolu yakasında Beykoz ve Şile hariç tüm ilçelere ulaşma imkanı olacak. Bu iyi bir imkan. Ama araba kullanımı büyükşehirlerde oluyor. Onun için 7 tane büyük kavşak yapacağız. Böylece Ümraniye’nin etrafındaki aksları da rahatlatmış olacağız” şeklinde konuştu.







“Kimse Bağdat Caddesi’ni aramayacak”

Ümraniye’de uygulayacakları prestij cadde ve meydan projeleri ile Ümraniye’nin çekim merkezi haline geleceğini kaydeden Yıldırım, “Bizim çok projelerimiz var. Projelerimizi açıkladık. Çevre projelerimizden tutun da sosyal projelere kadar, işte ulaşım projelerinden tutun da eğitim ve sağlık alanında birçok projemiz var Ümraniye’de. En önemli projelerimizden bir tanesi, Alemdağ Caddesi’nin devamı. Orada TRT lojmanları var. Orayı bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi takasını yaptı, TRT’den aldı. Orayı meydan yapıyoruz. Kaymakamlık binamız zaten yok, birimleri her yerde. Kaymakamlık binası yapmamız lazım. Emniyet binası da çok kötü, orayı da yapmamız lazım Ümraniye’ye. Kaymakamlık binasının olduğu yer, belediyemizin parkı ve TRT lojmanlarının bulunduğu alan ve otobanın üzerini de 22 bin metrekarelik alanı kapatarak, üniversite, hastane ve caminin bulunduğu alana da ulaşarak, büyük bir meydan ortaya çıkaracağız. Ama bu sadece birinci meydanımız. İkinci meydanımız Tepeüstü. Tepeüstü’nde büyük bir parklanma, yani yer altı otoparkı yapıyoruz. Otobüs terminalini alta alıyoruz. Orayı da büyük bir meydan yapıyoruz. Ayrıca Trabzon Derneği’nin parkı var orayı da millet parkı yapıyoruz, orayı millete açacağız. Ondan sonra Alemdağ Caddesi Dudullu’ya devam ediyor. Orası da bir felaket. O dükkanların halini görüyorsunuz. Kapıcılar, pencereciler, malzemeciler, bütün o tretuvarları işgal etmişler. Oraların hepsi düzelecek. O cadde prestij bir cadde haline gelip, üçüncü meydanımızı da inşallah, bir çekim merkezi Dudullu, bir çekim merkezi Tepeüstü, baş çekim merkezi de Alemdağ Caddesi ve 48 bin metrekare meydan olan bir yer. Bugün 40 metrakere Taksim Meydanı. Orada 48 bin metrekarelik bir meydanımız olacak inşallah. İnşallah Alemdağ Caddesi’ni öyle yapmayı düşünüyoruz ki, kimse Bağdat Caddesi’ni aramayacak” diye konuştu.