  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul'la ilgili bu kar yağışı haberi herkesi üzecek: Dönüşü olmayan yola girildi

İşte Türkiye'nin yeni silahı NAZAR! Emekli albay ' Biz göremeyiz onu' diyerek duyurdu

İstifa edip yeni parti kuran kimdi? Sarıgül kendini 'CHP'nin marabası' ilan etti

Sosyal medyada tepki yağıyor! Soykırım destekçisi Starbucks'a Akbank desteği

Ekrem'in son oyunu! "Hoş geldin sayın cumhurbaşkanım"

Meral Akşener'e soğuk duş! İstifa edip AK Parti'ye geçtiler

'Türkiye ikna etmeli' diyen Cihat Yaycı öyle bir şey gösterdi ki... ABD, Yunanistan ve Fransa panikleyecek

CHP Kandil’e teslim! DEM ifşa etti.. Mersin’de Akdeniz, İstanbul’da Esenyurt DEM’e verildi

Haniye'den ateşkes açıklaması

Dışarıda ararken içeride buldular! DEM'den Ankara'ya terör hükümlüsü aday
Yaşam Kimse anlam veremedi! Bunu neden yaptılar?
Yaşam

Kimse anlam veremedi! Bunu neden yaptılar?

Yeniakit Publisher
2024-02-17 22:31:00 -

Kırşehir’de iki kişi önce tartıştı ardından park halindeki araçlara zarar verdiler.

Kırşehir’de güvenlik kamerasına yakalanan iki kişi, yolda tartıştıktan sonra bir anda otomobillerin aynalarını kırdı.

Olay, Ahi Evran Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde alkollü olan ve tartışmaya başlayan iki kişiden bir tanesi bir anda otomobillerin aynasını kırmaya başladı. Sinir krizi geçirdiği düşünülen kişinin neden otomobillerin aynasını kırdığı henüz öğrenilemezken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelileri ikametlerinde yakaladı. Alkollü olduklarını belirten şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Bu köpek her gün halkı 'selamlıyor'
Bu köpek her gün halkı 'selamlıyor'

Yaşam

Bu köpek her gün halkı 'selamlıyor'


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakın Örümcek Adam bu sefer hangi şehirde
Bakın Örümcek Adam bu sefer hangi şehirde

Yaşam

Bakın Örümcek Adam bu sefer hangi şehirde

Minik Zayn, babasının izinde
Minik Zayn, babasının izinde

Yaşam

Minik Zayn, babasının izinde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23