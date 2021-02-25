  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kimse aldanmasın! İYİ Parti arka kapıda HDP’ye ne diyecek?
Siyaset

Kimse aldanmasın! İYİ Parti arka kapıda HDP’ye ne diyecek?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, fezlekeler konusunda hükümetle aynı fikirde olduklarını açıklayan İYİ Parti'nin HDP hakkındaki çelişkili tutumunu değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 13:23:00 -

AK Parti'yi devirmek için kurdukları Millet İttifakı'nda, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile birlikte işbirliği yapan İYİ Parti, Meclis'e gelen fezlekeler konusunda şaşırtan bir açıklama yaptı. HDP hakkındaki çelişkili tutumuyla tabanın da tepsini çeken İYİ Parti, bu kez HDP'ye karşı bir çıkışta bulundu.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'e gelen fezlekeleri destekleyeceklerini söyleyerek HDP'nin PKK ile arasında mesafe olmadığını belirtti.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, İYİ Parti'nin tutumu da masaya yatırıldı.

İYİ Parti'nin açıklamasına kimsenin aldanmaması gerektiğini söyleyen Karahasanoğlu, "AK Parti ve MHP'nin oyları zaten yetiyor. Dolayısıyla HDP'liler arka kapıda zaten dokunulmazlıklarımız kalkıyor diyecek" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bayraktar TB2'yi örnek alan komşu duyurdu: Geliştirdik!
Teknoloji

Bayraktar TB2'yi örnek alan komşu duyurdu: Geliştirdik!

Gürcistan, ilk yerli keşif ve muharip insansız hava aracının (İHA) geliştirildiğini duyurdu.

Firari hortumcu Cem Uzan'dan akılalmaz sözler: Türkiye'yi soydular
Gündem

Firari hortumcu Cem Uzan'dan akılalmaz sözler: Türkiye'yi soydular

Kısa zaman önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnız bırakıldığını ve ona desteğe hazır olduğunu söyleyen hortumcu Cem Uzan, dün ver..
25.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

25.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay