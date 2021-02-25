Kimse aldanmasın! İYİ Parti arka kapıda HDP’ye ne diyecek?

AK Parti'yi devirmek için kurdukları Millet İttifakı'nda, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile birlikte işbirliği yapan İYİ Parti, Meclis'e gelen fezlekeler konusunda şaşırtan bir açıklama yaptı. HDP hakkındaki çelişkili tutumuyla tabanın da tepsini çeken İYİ Parti, bu kez HDP'ye karşı bir çıkışta bulundu.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'e gelen fezlekeleri destekleyeceklerini söyleyerek HDP'nin PKK ile arasında mesafe olmadığını belirtti.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, İYİ Parti'nin tutumu da masaya yatırıldı.

İYİ Parti'nin açıklamasına kimsenin aldanmaması gerektiğini söyleyen Karahasanoğlu, "AK Parti ve MHP'nin oyları zaten yetiyor. Dolayısıyla HDP'liler arka kapıda zaten dokunulmazlıklarımız kalkıyor diyecek" ifadelerini kullandı.