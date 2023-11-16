  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan'ın yanında görünce koruması hemen koştu! Etkisiz hale getirildi

Türkiye'den en çok konut alan artık Araplar değil! Şimdi onlar çılgınlar gibi ev toplamaya başladı

Meral Akşener’den başlayın Özgür Özel’e kadar! “Nato kafa, nato mermer” politikacılar!

Mansur 160 milyon lirayı çöpe attı

El ele şer ittifakını hortlatma telaşı

Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

ABD ve Rusya'ya şok! Yerli S-400 ile ilgili Türkiye'yi heyecanlandıran duyuru

İçinde sadece hasta ve yaralıların bulunduğu hastaneyi ele geçirdi İsrail’in sahte zaferi Üst düzey Hamas yetkilisi Usame Hamadan tek tek açıkladı

CHP’liler soykırımcılara müşfik mazlumlara şedit! Netanyahu'nun askerleri

Cola Cola'ya karşı Türkiye yerli ve milli kola üretti! Bütün marketlerde 32,5 liradan satılacak
Aktüel Kimse akıllanmıyor! 150 bin TL'den oldular
Aktüel

Kimse akıllanmıyor! 150 bin TL'den oldular

Yeniakit Publisher
2023-11-16 13:00:00 - 2023-11-16 14:08:48
Kimse akıllanmıyor! 150 bin TL'den oldular

Yapılan tüm uyarılara rağmen telefon dolandırıcılarına inananlar olmaya devam ediyor.

Trabzon’da tüm uyarılara ve bilgilendirmelere rağmen vatandaşlar telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmeye devam ediyorlar. Son olarak şehirde yaşlı bir kişi kendisini telefonda “Komiserim” diyen dolandırıcıya kanarak 150 bin TL’sini kaptırdı.

Alınan bilgiye göre, K.P. (67) telefonla kendisini komiser olarak tanıtan dolandırıcının yönlendirmeleri sonucunda hesabından 150 bin TL’yi şüphelinin hesabına yolladı.

Daha sonra aynı kişiyi telefonla arayan K.P. ulaşım sağlayamayınca dolandırıldığını anlayarak polis karakoluna başvurdu. Polis ekipleri şahsın tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Bu tuzağa sakın düşmeyin! Dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler
Bu tuzağa sakın düşmeyin! Dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler

Gündem

Bu tuzağa sakın düşmeyin! Dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler
Dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler

Aktüel

Dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler

 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23