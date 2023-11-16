Kimse akıllanmıyor! 150 bin TL'den oldular

Trabzon’da tüm uyarılara ve bilgilendirmelere rağmen vatandaşlar telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmeye devam ediyorlar. Son olarak şehirde yaşlı bir kişi kendisini telefonda “Komiserim” diyen dolandırıcıya kanarak 150 bin TL’sini kaptırdı.

Alınan bilgiye göre, K.P. (67) telefonla kendisini komiser olarak tanıtan dolandırıcının yönlendirmeleri sonucunda hesabından 150 bin TL’yi şüphelinin hesabına yolladı.

Daha sonra aynı kişiyi telefonla arayan K.P. ulaşım sağlayamayınca dolandırıldığını anlayarak polis karakoluna başvurdu. Polis ekipleri şahsın tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.