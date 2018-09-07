Kimse açıkta kalmayacak
2018-2019 eğitim ve öğretim yılı üniversite kayıtlarının başlamasıyla, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), yurt başvuruları da başladı.07 Eylül 2018 Cuma 13:53
HASAN EĞRİGÖZ ANKARA
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 81 il, 237 ilçe ve KKTC’de 4 olmak üzere toplam 775 yurt, yeni öğretim yılında öğrenciler için eksiksiz hazır durumda. Ayrıca KYK, otogar, havaalanı ve merkezlerde stantlar kurarak KYK yurtlarında barınma hakkı kazanan ve şehre yeni gelen öğrencileri yönlendirerek, ailelere de yurt konforu ve güvenliği hakkında bilgiler veriyor.
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