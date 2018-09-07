Kimse açıkta kalmayacak

HASAN EĞRİGÖZ ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 81 il, 237 ilçe ve KKTC’de 4 olmak üzere toplam 775 yurt, yeni öğretim yılında öğrenciler için eksiksiz hazır durumda. Ayrıca KYK, otogar, havaalanı ve merkezlerde stantlar kurarak KYK yurtlarında barınma hakkı kazanan ve şehre yeni gelen öğrencileri yönlendirerek, ailelere de yurt konforu ve güvenliği hakkında bilgiler veriyor.