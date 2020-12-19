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Yaşam Kimlik yenileme son gün | Nüfus cüzdanı yenileme son başvuru
Yaşam

Kimlik yenileme son gün | Nüfus cüzdanı yenileme son başvuru

Nüfus cüzdanı yenileme ne zaman son? | Aralık ayının sonlarına yaklaşırken pek çok kişi eski nüfus cüzdanlarını yenisiyle değiştirmeyenler 31 Aralık'ta yenileme süresinin dolup dolmayacağını merak ediyor. Bu sebeple milyonlarca kişi 'Kimlik kartı son başvuru tarihi ne zaman?' sorusunu araştırıyor. Peki, yeni kimlik kartı randevusu nereden alınır? | Kimlik kartı yenilemek için randevu nereden alınır? | Kimlik kartı yenileme ücreti

Yeniakit Publisher
2020-12-19 15:36:00 -
Kimlik yenileme son gün | Nüfus cüzdanı yenileme son başvuru

Online kimlik kartı randevusu al | Eski tip nüfus cüzdanlarının yeni tip kimlik kartlarına dönüştürülmesi işlemleri sürüyor. Vatandaşlar kimlik kartı yenileme işlemlerinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, yeni kimlik kartı son başvuru tarihi nedir? | Nüfus cüzdanı yenileme gerekli evraklar hangileri?

Kimlik yenileme son gün | Nüfus cüzdanı yenileme son başvuru

Aralık ayının son günlerine girildiğinde vatandaşlar bu yıl kimlik yenileme işleminin sona erip ermeyeceğini merak ediyor. Eski nüfus cüzdanları 31 Aralık 2023'e kadar değiştirilebilecek. Bu süre zarfında vatandaşların kimliklerini yenilemeleri isteniyor.  

Yeni kimlik kartı başvuru için gereken evraklar nelerdir?

Yeni tip kimlik kartı almak isteyen vatandaşlar işlem için hangi evrakların gerektiğini merak ediyor. Nüfus cüzdanı işlemi için gerekli olan belgeler şöyle:

Nüfus cüzdanınız, nüfus cüzdanı olmayanlar için sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, TSK kimlik kartı, sarı basın kartı, hakim ve savcı kimliği, avukatlık kimlik kartı, öğretmen kartı da kimlik yerine geçiyor.

Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

Değerli kağıt bedeli değişim ücretini ödediğinizi gösteren makbuz veya dekont.

Değişim ücretini başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

Kimlik kartı yenileme başvuru randevusu nereden alınır?

Pek çok kişi kimlik değiştirmek için randevunun nereden nasıl alınacağını merak ediyor. Nüfus cüzdanı için randevunuzu ALO 199 nolu telefondan ya da online olarak alabilirsiniz.

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLİK YENİLEME ÜCRETLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

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