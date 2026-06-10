'Rusya'daki askeri tesis ve petrol rafinerisini vurduk'
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın gece boyunca Çeboksarı şehrindeki bir Rus askeri tesisini ve Samara bölgesindeki Kuibyshev petrol rafinerisini vurduğunu açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın gece boyunca Çeboksarı şehrindeki bir Rus askeri tesisini ve Samara bölgesindeki Kuibyshev petrol rafinerisini vurduğunu açıkladı.
Zelenski, Telegram'da yaptığı paylaşımda, Ukrayna yapımı Flamingo seyir füzelerinin kullanıldığı operasyonda Vladimir bölgesindeki iki petrol altyapı tesisinin de hedef alındığını bildirdi.
Rusya'nın Belgorod bölgesinde ise Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının 3 beldeye saldırı düzenlediği bildirildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23