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Gizli silahı devreye soktular: Tüm sezon Okan Buruk'un yanında oturacak o isim geliyor 'Rusya'daki askeri tesis ve petrol rafinerisini vurduk' Aziz Yıldırım'ı derinden etkileyen vefat: Cenazede duygusal anlar yaşadı Ve Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızıyla görüşmelere başlıyor! Jose Mourinho'un yeni kararı bomba Herkes şaşkın hazırlaması 10 dakika: Lokum gibi et pişirmenin püf noktaları! Sırrı herkesi şaşkına çevirdi Trafik tabelaları değişiyor! İşte kimsenin anlamını bilmediği o 4 yeni levha: 1 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek 10 yıl önce Türkiye'yi terk eden Rus devinden beklenmedik karar: İsimleri devlet sırrı gibi gizli tuttular Xiaomi'nin yeni tableti Türkiye'de piyasaya sunuldu
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Foto - Aziz Yıldırım'ı derinden etkileyen vefat: Cenazede duygusal anlar yaşadı

Vefat eden Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticilerinden Derviş Köksal Özbek için tören düzenlendi. Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, eski ve yeni yöneticiler ile Özbek'in ailesi ve sevenleri katıldı.

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Foto - Aziz Yıldırım'ı derinden etkileyen vefat: Cenazede duygusal anlar yaşadı

Burada açıklamada bulunan Aziz Yıldırım, konuşması sırasında göz yaşlarına hakim olamadı. Çok üzüntülü olduğunu dile getiren Yıldırım, "Kendisiyle 46 yıl önce tanıştım. Uzun yıllar beraber hizmet ettik, çok iyi dostumdu. 1990 yılında Metin Aşık yönetiminde beraber olduk. Ben başkan olunca hep yanımızda yer aldı. Beraber mücadele ettik. Yaptığımız tüm eserlerin altında onun da imzası vardır. Dostum, yol arkadaşımdı. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de başsağlığı diliyorum. Bu camia seni unutmayacak" diye konuştu.

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Foto - Aziz Yıldırım'ı derinden etkileyen vefat: Cenazede duygusal anlar yaşadı

Şekip Mosturoğlu ise "Köksal abimizi ebedi yolculuğuna uğurluyoruz, çok üzgünüz. Kendisiyle çalışma fırsatı bulmuş biriyim. Camiaya yön veren düşünceleri hala aklımızda. Onun Fenerbahçe'ye olan aşkı ve hizmetleri hafızalarımızda her zaman yaşamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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Foto - Aziz Yıldırım'ı derinden etkileyen vefat: Cenazede duygusal anlar yaşadı

Genel sekreter Orhan Demirel de "Derin bir üzüntü yaşıyoruz. Fenerbahçe'ye karşılıksız hizmet etmiş, büyük emek vermiş çok iyi bir Fenerbahçeliydi. Ailesine, yakın dostlarına ve Fenerbahçe camiasına sabır diliyorum" şeklinde görüş belirtti. Özbek'in cenaze namazı, Kızıltoprak Zühtü Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak.

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