Burada açıklamada bulunan Aziz Yıldırım, konuşması sırasında göz yaşlarına hakim olamadı. Çok üzüntülü olduğunu dile getiren Yıldırım, "Kendisiyle 46 yıl önce tanıştım. Uzun yıllar beraber hizmet ettik, çok iyi dostumdu. 1990 yılında Metin Aşık yönetiminde beraber olduk. Ben başkan olunca hep yanımızda yer aldı. Beraber mücadele ettik. Yaptığımız tüm eserlerin altında onun da imzası vardır. Dostum, yol arkadaşımdı. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de başsağlığı diliyorum. Bu camia seni unutmayacak" diye konuştu.