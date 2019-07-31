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Kimlik ve ehliyet ücretleri 2019 ne kadar? Kimlik ve ehliyet nasıl alınır?

Çipli kimlik kartı henüz almayan vatandaşlar 2019 yılında yeni kimlik kartlarının ücretlerini merak ediyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kimlik ve ehliyet yenileme işlemi sürüyor. Peki, yeni kimlik ücretleri 2019 yılında ne kadar? Ehliyet ücreti 2019 ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:46
Kimlik ve ehliyet ücretleri 2019 ne kadar? Kimlik ve ehliyet nasıl alınır?

Çipli kimlik kartı henüz almayan vatandaşlar 2019 yılında yeni kimlik kartlarının ücretlerini merak ediyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kimlik ve ehliyet yenileme işlemi sürüyor. Peki, yeni kimlik ücretleri 2019 yılında ne kadar? Ehliyet ücreti 2019 ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişim kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Yeni yıl itibariyle yeni kimlik çıkarmak isteyenler için alınacak ücretler belli oldu. Muhasebat ve Mali denetim Genel Müdürlüğünün mevzuya ilişkin bildiri, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2019'da geçerli olmak üzere yürürlüğe girmişti.

Çipli kimlik ve ehliyet nasıl alınır?

Önceden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvurarak yapılan kimlik değişikliği işlemleri artık Nüfus Müdürlüğü üzerinden yürütülüyor. Kimlik yenilemek için ilk yapmanız gereken, randevu almak. Bu zorunlu. Kimlik kartı başvuruları için 'randevu.nvi. gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alabilirsiniz. Gününüzde gitmediğiniz takdirde sistem yeniden randevu almanızı 1 ay engelliyor. Bu durumda eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmeniz şart.

Kimlik ve ehliyet başvurusu için gereken belgeler neler?

Randevunuzu aldınız, başvurmaya gideceksiniz. Yanınızda olması gereken belgeler ise şunlar:

✔Nüfus cüzdanınız. Nüfus cüzdanı olmayanlar için sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, TSK kimlik kartı, sarı basın kartı, hakim ve savcı kimliği, avukatlık kimlik kartı, öğretmen kartı da kimlik yerine geçiyor.

✔Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

✔22.5 liralık (değerli kağıt bedeli) değişim ücretini ödediğinizi gösteren makbuz veya dekont. Değişim ücretini başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

Kimlik ücreti 2019 ne kadar?

● Kimlik yenileme: 22.50 TL

● Evlilik nedeniyle kimlik değişimi: 22.50 TL

● Eskiyen kimliği değiştirme: 22.50 TL

● Yeni doğan bebek için kimlik çıkarmak ücretsiz. Doğumdan itibaren 1 ay içinde bebeğin kaydı yapılmamışsa: 22.50 TL

● Kimlik kaybedilmişse: 45 TL

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:46
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