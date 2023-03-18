Kimlik kartlarıyla Türkiye'ye giriş yapabiliyorlar! 2 bin 900 kilometre öteden talep patladı

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş, “Polonya’dan Türkiye’ye girişte vize ve pasaport istenmemesi bu ülke vatandaşlarının ülkemizi daha fazla tercih etmesinde önemli rol oynuyor” dedi.

Polonya’nın başkenti Varşova’da 16-18 Mart tarihleri arasında düzenlenen ITTF Warsaw Turizm Fuarı’nda Alanya tanıtımı yapıldı. Fuarda Alanya’yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş temsil etti. Önemli görüşmeler yapan Güneş, rezervasyon sayıları ve uçuş planlamaları hakkında bilgiler aldı ve genel değerlendirmede bulundu:

‘Kimlik kartı ile geliyorlar'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı olarak Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen turizm Fuarı'na katıldık. Polonya; Rusya, Almanya ve İngiltere’den sonra Antalya’ya en çok turist gönderen ülkeler arasında 2022 yılında 757 bin kişi ile 4’üncü sırada yer aldı. 38 milyon nüfusa sahip olan Polonya’da her yıl yaklaşık 5 milyon kişi tatile çıkıyor. 2022 yılında Polonya’dan Türkiye’ye gelen kişi sayısı 1 milyon 136 bin kişi olmuş. Bu sayının içerisinde 850 bin kişi acenteden paket tur satın alarak ülkemizi ziyarete gelmiş. Sayısal olarak baktığımızda aldığımız pay anlamında ülkemiz ve bölgemiz açısından çok önemli bir pazar. Girişte pasaport ve vize istenmemesi, kimlik kartı ile seyahat edebiliyor olmaları ziyaretçi sayısının artışında önemli bir etken olmuş.

Yüzde 40 erken rezervasyon aldı

Polonya’da operasyonun yüzde 53’ünü gerçekleştiren Coral Travel’ın Ceo’su Kaan Ergün ile yaptığımız görüşmede geçen yıl geç başlayan ama sonradan toparlanan sezonda 340 bin kişi getirdiklerini, bu yıl planlamaları 440 bin civarında olduğunu, talep artışı olduğu sürece bu sayının da üzerine çıkabileceklerini, Polonya’nın 5 şehrinden uçuş planlaması yaptıklarını, ilave uçak konusunda sorun yaşamayacaklarını söyledi. Şu ana kadar yüzde 40 erken rezervasyon aldıklarını fakat deprem nedeni ile bir duraksama yaşadıklarını, bir süre sonra rezervasyonların normale döneceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Rainbow Tours 60 bin kişi getirecek

Nekera CEO’su Macıej Nykıel, Polonya’dan özellikle Türkiye ve Akdeniz bölgesine çok fazla ilgi ve talep olduğunu, geçen yıl 70 bin kişi getirdiklerini, bu yıl minimum 100 bin yolcu hedeflediklerini söyledi. Ağırlıklı Alanya bölgesine Polonyalı tatilci getiren Rainbow Tours’un sahibi Ziya Ünal ise bu yıl 60 bin yolcu sayısı planladıklarını söyledi.

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Turizm Ajansı