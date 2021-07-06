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Gündem Kimlik kartlarında yeni dönem! Seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek
Gündem

Kimlik kartlarında yeni dönem! Seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesiyle Türkiye'den sadece kimlik belgesiyle gerçekleştirilecek seyahatlerde Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) 9303 belgesindeki standartlara uygun, "fotoğraflı" kimlik kartı şartı aranmaya başlandığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 13:48:00 - 2021-07-06 13:59:48
Kimlik kartlarında yeni dönem! Seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek

"Seyahat Belgesi Olarak Kullanılan TC Kimlik Kartları" konulu genelgede, Türkiye'den KKTC ile ikili anlaşmaların imzalandığı Moldova, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'a, uluslararası mevzuatın öngördüğü Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) 9303 belgesindeki standartlara uygun kimlik kartları ile giriş-çıkış yapılabildiği hatırlatıldı.

Son dönemde söz konusu ülkelere seyahat etmek isteyen 15 yaş altı vatandaş sayısında artış olduğuna dikkat çekilen genelgede, 15 yaş altı bireylere ait fotoğrafsız kimlik kartlarının ICAO standartlarına göre seyahat belgesi olarak geçerli olmadığı ve yolcuların mağduriyet yaşadığı kaydedildi.

Yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek amacıyla 15 yaş altı bireyler ve ebeveynlerinin, kimlik kartını seyahat belgesi olarak kullanabilmeleri için fotoğraf zorunluluğu bulunduğu vurgulanan genelgede, "Moldova ve Ukrayna'ya çıkış yapmak üzere fotoğrafsız kimlik kartıyla hudut kapılarımıza gelen vatandaşlarımızın çıkışlarının yaptırılmaması konusunda da hudut kapılarımız talimatlandırılmıştır." denildi.

Genelgede ilgili kurumlardan Türkiye'den çıkış yapmak üzere ICAO standartlarına uygun olmayan fotoğrafsız kimlik kartlarıyla hudut kapılarına gelen yolcuların çıkış işlemlerinin yaptırılmayacağının vatandaşlara uygun şekilde duyurmaları, personelin de bu konuda bilgilendirilerek herhangi bir aksaklığa meydan vermemeleri istendi.

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