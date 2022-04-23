Kimlik kartlarına elektronik imza nereden yüklenir nasıl yüklenir?

Kimlik kartı e imza nasıl yüklenir? Kimlik kartı e imza ücretli mi? Kimlik kartı e ima nasıl kullanılır, başvuru nasıl yapılır? Kimliklerdeki elektronik imza ne işe yarar? Kimlik kartlarına elektronik imza nereden yüklenir? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulamaya başlanan Kimlik kartlarına e imza yükleme işleminin detayları haberimizde.

Kimlik kartlarına elektronik imza ne işe yarar?

e-İmza'yı kimlik kartlarına yükleyen vatandaşların, e-Devlet üzerinden başvuru yapılan işlemlerin yanı sıra bankacılık, sigorta, noter, vergi ödemeleri ve tapu hizmetleri ile sosyal güvenlik kurumları, eczane ve hastaneler arasındaki ağ üzerinden de belgelerini imzalayabilecek.

Kimlik kartlarına elektronik imza nasıl yüklenir?

Nüfus müdürlüklerine gelen vatandaşlar ilk olarak "Nüfusmatik" adı verilen cihazlara kimlik kartlarını yerleştirecek. Ekranda beliren kişisel mesajın onaylanmasının ardından açılan ekrandaki işlem seçenekleri arasından "e-İmza" tıklanacak ve ardından parmak izi doğrulaması yapılacak.

Bunun için vatandaşların, önceden kart içerisine yerleştirilen parmak izlerinden birini seçerek o parmağı cihazın üzerindeki sensöre yerleştirmesi gerekiyor. Parmak izinin onaylanmasından sonra açılan ekrandaki form doldurulacak. Burada yer alan telefon ve e-posta bilgileri girilerek servis sağlayıcı firmanın isminin yer aldığı kutu seçilecek.

Ardından e-posta adresine gönderilecek doğrulama kodu ekrana girilip 6 haneli pin kodu belirlenecek. Servis sağlayıcı firmanın taahhütnamesinin imzalanmasında, bu 6 haneli pin kodu kullanılacak ve işlem tamamlanacak.

Kimlik kartına e-İmza yükleyenler, bu uygulamaya özel kart okuyucu cihazların bulunduğu tüm özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarında kimlik kartlarını okutarak, belgelerini elektronik ortamda imzalama imkanına kavuşacak.

e-İmza ücreti ne kadardır?

e-İmza kullanım ücreti Sertifika süresine bağlı olarak Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı tarafından belirlenmektedir.

Kimlik kartlarına e imza nereden yüklenir?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay Projesi'nin ikinci adımını oluşturan "T.C. kimlik kartına e-İmza yüklenmesi" işlemi başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'T.C. Kimlik Kartına E-imza Yükleme' lansmanına katıldı. Bakan Soylu, 81 ilde 200 noktada e-imza yükleme işleminin başlatıldığını duyurdu. Burda yaptığı konuşmada e imza hakkında bilgi veren Bakan Soylu şunları söyledi: “T.C. kimlik kartlarına elektronik imza sistemi yüklemesi çalışmamızı tamamladık. Başta da ifade ettiğim gibi 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulamaya başladık. Bu sayede elektronik imzalarımızı, yeni kimlik kartlarımıza nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlükleri, nüfus ve vatandaşlık işleri kioskları, bankalar, noterler ve tapu kadastro genel müdürlüklerinden; yükleme imkanına kavuşmuş oluyoruz. Halihazırda 81 ilde 200 noktada e-imza yükleme işlemi gerçekleştirilmektedir. 2021 yılsonu itibarıyla Türkiye'de elektronik imza kullanıcı sayısı yaklaşık 6 milyondur. Bizim bu yeni sistemimizde süreç bu taraftan da başlamıştır. Bir nevi pilot dönem olarak gördüğümüz bu dönemin ardından, inşallah bu tanıtım programından sonra bu sayının hızla artmasını bekliyoruz. Dolayısıyla elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kullanılması ve hizmet sayısının artırılmasını da sağlamayı umuyoruz"