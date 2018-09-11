Kimlik kartı başvurusunda hangi belgeler isteniyor?

Türkiye 2017 yılından itibaren yeni kimlik kartlarına geçti. Eksi nüfus cüzdanlarını yenisiyle değiştirme süresin son tarih 2020. Peki Yeni kimlik kartı çıkaracak vatandaşlar nüfus cüzdanı değiştirmek için hangi belgeleri hazırlayacak?

İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.

Yeni nüfus cüzdanı çıkarma bedeli ne kadar? Kimlik yenileme ücreti nereye yatırılır?

Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli olacak?