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Aktüel

Kimliğini kaybeden öğrenci polisin yardımıyla YKS'ye yetişti

Hatay'da YKS'nin birinci oturumuna girmek için sınav merkezine gelen ancak kimliğini kaybettiği için binaya alınmayan öğrenciye polis ekipleri yardım etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 13:28:00 -
Kimliğini kaybeden öğrenci polisin yardımıyla YKS'ye yetişti

Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna girmek için sınav merkezine gelen ancak kimliğini kaybettiği için binaya alınmayan öğrenciye polis ekipleri yardım etti.

Öğrenci İrem Soysal, sınava girmek için Dörtyol Anadolu Lisesine geldi.

Burada görevlilerin kimlik kontrolü sırasında kimliğinin yanında olmadığını anlayan Soysal, paniğe kapıldı.

Bunun üzerine polis ekiplerinden yardım isteyen Soysal, polis aracıyla İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürüldü.

Geçici kimlik belgesi çıkarılan öğrenci, giriş süresinin bitimine 5 dakika kala polis ekiplerinin yardımı sayesinde okula yetiştirildi.

 

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