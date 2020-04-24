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Ekonomi

Kimlere ücretsiz internet verilecek? | Ücretsiz internet başvurusu

Bedava internet mi dağıtılacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyonlarca vatandaş “Evde Kal” çağrısına uyum sağlıyor. Evde kalınan bu süreçte vatandaşların internet kullanımı bir hayli artış gösterdi. Pek çok kişi “Ücretsiz internet dağıtımı olacak mı?” , “Ücretsiz internet başvuru” , “Bedava internet başvuru” , “Bedava internet nasıl alınır?” , “Herkese 1 GB internet” konularını araştırıyor. İşte, ücretsiz internet başvurusu.

2020-04-24 09:33:00 -
Kimlere ücretsiz internet verilecek? | Ücretsiz internet başvurusu

Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca kişinin internete olan ilgisi arttı. Vatandaşlar sevdikleriyle internet üzerinden haberleşirken pek çok kişi internet üzerinden çalışıyor. Bu nedenle internete olan ilgi her geçen gün artıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 81 ilde yaşayan vatandaşlara müjde verdi. İşte, detaylar.

Kimlere ücretsiz internet verilecek? | Ücretsiz internet başvurusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakatla operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine ramazanda 1’er GB interneti ücretsiz sağlayacak. Kovid-19 tedbirleri sonrasında vatandaşların internet kullanımını daha da arttı. İnternet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına destek istedik” diye konuştu.

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