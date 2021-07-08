Kimler var kimler! TGC’den ısmarlama ödüller

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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 1989 yılından bu yana verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. T24 ve BirGün gibi paçavraların ortaya attığı, muhalefet partilerinin de destek verdiği yalan furyalarına destek olmak için her sene verilen tarihten daha erken bir tarihe çekilen ödüller, tamamen siyasi sebeplerle dağıtıldı. Basın Özgürlüğü Ödülü bu yıl Türk Tabipleri Birliği ile Boğaziçi Üniversitesi Demokratik Direniş Bileşenlerine verildi. Kişi alanında ise, T24 yazarı Tolga Şardan ile LGBT eylemleri sırasında gözaltına alınan Bülent Kılınç'a ödül verildi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu skandal da masaya yatırıldı. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, konuya dair değerlendirmelerde bulundu.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Basın özgürlüğü ödülü veriyorlar. Niçin veriyorlar, işte Bülent Kılınç'ın boğazına basılmış, eşcinsellerin toplantısını görüntülemek istediği için gözaltına alınmış, iddia bu. Bir görüntü var boğazına basıldığına dair. Peki o muhabir ayaktayken neler yapmış, bir tane fotoğraf karesi gören var mı? Oraya gelip eylemlere destek veren bir tane mi sözde gazeteci vardı? Onlarca var. Ama bir tanesi gözaltına alınıyor. Niçin acaba bir tanesi gözaltına alınıyor? Ben bildiğim için değil, merak ediyorum. Bu programda bir şeyler konuşuyoruz. Konuşmamızı kesip yayınlarsanız, başını kesip sonunu verirseniz bu gazetecilik olmaz. Bu basın özgürlüğü falan da olmaz. Bu, toplumu kendi istediğiniz algılarla yönetmek için yaptığınız operasyondur.

Emniyete yapılan saldırıların, polis kameraları tarafından çürütülmesi gerektiğini vurgulayan Karahasanoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

İstanbul Emniyeti'ne de çağrı yapmamız gerekir. Ya size bu saldırıyı yapıyorlar. Fotoğraf karelerinin bir tanesini gösteriyorlar. Yere yatırılmış bir kişiyi - gazeteci falan olması önemli değil velev ki gösterici olsun- şu kareyi defalarca veriyorlar, milyonlarca paylaşım yaptılar. Şu karenin bir öncesi yok mu? Bir dakika öncesi yok mu ya? Eğer bu muhabir kendi halinde fotoğraf çekiyor, kimseyi rahatsız etmiyorken çelme takıp yere düşürüyorsanız zaten yandık demektir. Bülent Kılınç hiçbir şey yapmadan çöktülerse üzerine biz Türkiye olarak mahvolduk. Kimsenin güvenliği yok demektir.

Türk Tabipleri Birliği'ne basın özgürlüğü ödülü verilmiş. İyi güzel, versinler. İyi güzel de gazetecileriniz nerede sizin? Gazeteciler olarak siz vazifenizi yapmıyorsunuz demektir ki, kurumlara veriyorsunuz. Kamuya yararlı dernek statüsünde olan kurum statüsünde olan, anayasal kurum mahiyetindeki dernekler üzerinden algı çalışması yapıyorsunzu demektir. Türk Tabipleri Birliği'ne niçin verilmiş olabilir, çünkü Türk Tabipleri Birliği bir buçuk senelik salgın döneminde maske yok dedi, test yok dedi, aşı yok dedi...

Yalanları kamuoyuna pompalarlarsa bizim de gerçekleri hatırlatmamız gerekir.

Maske, test, aşı yok dediler, hastanelerde yatak yok dediler, hemşire ve doktor yok dediler. Şimdi geldiğimiz noktada tabloya bakıyorum; Almanya'nın nüfusu 83 milyon, Türkiye'nin nüfusu 83 milyon. Almanya'da 100 bin ölü, Türkiye'de 50 bin ölü. Almanya'da milli gelir 50 bin dolar, Türkiye'de milli gelir 8 bin dolar. Ne yaptı da bu Türkiye, 8 bin dolarlık milli gelirle sözde her şeyin berbat olduğu, kamu yararına çalışan anayasal kurumların bile battık, mahvolduk, sağlık sistemi iflas ettiği dediği nokta Türkiye bu salgını 50 bin vefatla atlatma noktasına geliyor da Almanya 100 bin ölü veriyor. Türk Tabipleri Birliği bunu izah etsin de sonra ona tüm ödülleri verelim.